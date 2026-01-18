Fenerbahce odvrátilo prehru a stiahlo náskok Galatasarayu. Tím viedol ako kapitán Škriniar

Milan Škriniar
Milan Škriniar (Autor: TASR/AP)
Sportnet|18. jan 2026 o 20:18
ShareTweet0

Mužstvo na čele so slovenským reprezentačným obrancom otočilo duel v druhom polčase.

Futbalisti Fenerbahce Istanbul zvíťazili v 18. kole tureckej Süper Lig na pôde Alanyasporu 3:2.

Kapitánom hostí bol slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar. Pre jeho tím sa zápas nezačal dobre, keď v prvom polčase prehrával 0:1 aj 1:2.

Fenerbahce sa však po zmene strán vzchopilo a po góloch Anthonyho Musabu a druhom presnom zásahu Taliscu zvíťazilo 3:2.

Vďaka tejto výhre stiahli svoje manko na Galatasaray na rozdiel iba jedného bodu, keďže ich mestský rival zaváhal a proti Gaziantepu uhral iba remízu 1:1.

Tabuľka Süper Lig

Ďalšie súťaže

Milan Škriniar
Milan Škriniar
Fenerbahce odvrátilo prehru a stiahlo náskok Galatasarayu. Tím viedol ako kapitán Škriniar
dnes 20:18
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Fenerbahce odvrátilo prehru a stiahlo náskok Galatasarayu. Tím viedol ako kapitán Škriniar