Šiestu ligu skupina Vihorlatsko – Dukelská dospelí VsFZ vedie po 13 kolách jesennej časti F. O. Ajax Pakostov. Pakostov je malá obec v okrese Humenné, futbal tu však má dlhoročnú tradíciu.
Hrá sa už od roku 1962. Najvýraznejší úspech dosiahli miestne ženy, ktoré účinkovali v najvyššej ženskej súťaži.
Zahanbiť sa však nedajú ani muži, ktorí v regionálnych súťažiach pravidelne obsadzujú popredné priečky. V polovici aktuálneho ligového ročníka sú na prvom mieste s bilanciou 13 zápasov, 9 víťazstiev, 3 remízy a 1 prehra, so skóre 47:12 a ziskom 30 bodov.
Od druhého Vechca ich delí jeden bod, tretie Dlhé Klčovo a štvrté Lackovce majú o dva body menej.
Najlepším strelcom mužstva je skúsený Štefan Horňák (43), ktorý zaznamenal pozoruhodných 20 gólov. Dominik Matta pridal deväť a Erik Streňo šesť presných zásahov.
Streňo v minulom ligovom ročníku vystrieľal Humennému postup do druhej ligy. Elitný kanonier sa prekvapivo rozhodol pre odchod do Pakostova.
Jednou z výrazných opôr Ajaxu je 34-ročný DÁRIUS POPIK. Ako mládežník pôsobil v MFK Košice. Druhú ligu si zahral v Liptovskom Mikuláši a Humennom. Vážne zranenie a niekoľko operácií ho vyradili z vrcholového futbalu, a tak si musel od futbalu oddýchnuť.
Následne sa vrátil na ihrisko, ale už iba v regionálnych súťažiach. Skúsil to ešte v Humennom, kde pomohol k postupu do tretej ligy, napokon sa však opäť vracia nižšie. Od roku 2025 je hráčom Ajaxu.
Skúsenému ofenzívnemu stredopoliarovi Ajaxu Pakostov sme položili niekoľko otázok.
Ako ste spokojný s účinkovaním vášho mužstva v prvej polovici súťaže?
V jesennej časti sme splnili cieľ a zimujeme na prvom mieste. Najviac nás však mrzí strata bodov doma s Ptičím, kde sme vôbec nezvládli zápas, aj keď musím povedať, že Ptičie aj v ďalších stretnutiach ukázalo svoju kvalitu.
Negatíva nevidím žiadne. Možno len niekedy mám pocit, že na mladších spoluhráčoch, hoci sú to šikovní futbalisti, je badať, že sa im možno trocha ťažšie hrá, pretože sa od nás ako mužstva očakávajú určité výsledky, a to zo strany verejnosti aj vedenia klubu.
Mám pocit, že my starší a skúsenejší hráči sa s tým vieme v hlavách vyrovnať o niečo lepšie. Za pozitívum považujem, že sme sa v šatni stretli ako dobrá partia a snažíme sa ťahať za jeden povraz.
Keď si treba niečo vydiskutovať, vyrozprávame si to inteligentne v kabíne. Ťažké zápasy sme odohrali doma s Lackovcami, vonku v Kamenici, v Dlhom Klčove a takisto v poslednom stretnutí vo Vechci. V týchto zápasoch si myslím, že celková kvalita mužstiev prevyšovala úroveň súťaže, v ktorej momentálne pôsobíme.
Ako hodnotíte úroveň šiestej ligy?
Kvalitu súťaže by som klasicky rozdelil na dve polovice. V hornej polovici tabuľky sa momentálne nachádzajú mužstvá, ktoré majú svoju kvalitu a šikovných futbalistov.
Mnohí z nich pôsobili vo vyšších súťažiach. Mužstvá z druhej polovice tabuľky majú tiež svoju, aj keď nižšiu, úroveň. Prekvapiť však môžu hocikedy a hocikoho.
Aká je nálada v kabíne?
Nálada v kabíne je fajn. Myslím si, že sme správne nastavení. Ako som spomínal, sme spokojní, že zimujeme na prvom mieste, aj keď sme mohli mať o pár bodov viac. Na špici tabuľky je to veľmi tesné.
Ako hodnotíte svoje účinkovanie v zápasoch prvej polovice aktuálneho ligového ročníka?
S pribúdajúcim vekom a limitovaným zdravotným stavom cítim, že už to nie je to, čo bývalo kedysi, keď som bol schopný jazdiť hore-dolu. V každom zápase som sa však snažil odovzdať mužstvu maximum, čo bolo v mojich silách.
Trocha ma mrzí, že som v tejto polovici súťaže nazbieral až štyri žlté karty, čo sa mi nestalo snáď za celú moju kariéru. Ako som však spomenul, súvisí to s tým, že som bol v hlave nastavený tak, že chcem odovzdať maximum.
Na ihrisku som sa snažil odviesť aj nejakú tú čiernu robotu v strede ihriska, keď sme nemali loptu na kopačkách my, ale súper. Som typ hráča, ktorý je rád čo najviac s loptou a v medzihre.
Behanie bez lopty mi nikdy nevoňalo, avšak chcel som pomôcť mužstvu aj vo fázach zápasu, keď sa nám možno ako tímu darilo o niečo menej. Svojím nasadením som sa snažil strhnúť aj ostatných spoluhráčov.
Máte neľahké povolanie (Popik je príslušníkom Policajného zboru) a spojiť ho s futbalom určite nie je jednoduché. Kto je pre vás najväčšou oporou a kto vás najviac podporuje?
Podporu cítim, dá sa povedať, odvšadiaľ. Od svojej rodiny, spoluhráčov, trénera, starostu aj od ľudí, ktorí chodia pozerať na naše zápasy, pristavia sa, podajú ruku, potľapkajú po pleci a pochvália výkon. To vie človeka potešiť, pretože vidí, že si niekto jeho snahu váži.
Pakostov tak môže zimovať na čele tabuľky s dobrým pocitom z vydarenej jesennej časti. Mužstvo má vo svojich radoch skúsených futbalistov, ktorí dokážu potiahnuť mladších spoluhráčov, a zároveň si udržiava výbornú pozíciu v mimoriadne vyrovnanej súťaži.
Jarná časť ukáže, či Ajax dokáže na doterajšie výsledky nadviazať a svoje postavenie potvrdiť aj v závere ligového ročníka.