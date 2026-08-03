Švédsky súper Slovana má za sebou historický rok. Touré verí tímu: Máme šancu a kvalitu

Futbalistov Slovana Bratislava čaká v utorok úvodný zápas tretieho predkola Ligy majstrov na pôde švédskeho AIF Mjällby.
„Belasí“ sa naladili na duel sobotnou výhrou 3:0 nad Podbrezovou a v tejto sezóne ešte neprehrali. Úvodný výkop duelu je na programe v utorok o 18.00 h.
Tamojší klub získal vlani premiérový titul
Mjällby je malé mesto na juhovýchode Švédska, tamojší klub získal vlani (liga sa hrá systémom jar-jeseň) premiérový titul, v máji ukoristil svoj prvý Švédsky pohár.
Papierovo disponuje slabším kádrom a uprostred sezóny figuruje v druhej polovici tabuľky, na jedenástej priečke.
V jeho prospech však môže hrať domáce prostredie aj zranenia na strane Slovana. Tomu budú chýbať útočníci Andraž Šporar a Nino Marcelli.
Touré: Máme šancu a kvalitu
"Je to veľmi fyzický tím. Bude to v malom meste na malom ihrisku, takže tam bude búrlivá atmosféra. Myslím si však, že máme šancu a kvalitu. Sledujem chalanov, ako každý deň trénujú a majú výborný prístup.
S tým, čo každý deň vidím, si myslím, že niečo dokážeme. Ale uvidíme, je to futbalový zápas," povedal tréner bratislavského klubu Yaya Toure.
VIDEO: Touré pred zápasom LM so švédskym tímom Mjällby AIF
Štadión Strandvallen má kapacitu 6000 divákov a pre klub ide o premiérový ročník v pohárovej Európe.
Po vyradení gibraltárskeho súpera Lincoln Red Imps má navyše istotu ligovej fázy minimálne v Konferenčnej lige, rovnako, ako Slovan. Ten si minulý týždeň poradil s Iberiou 1999 Tbilisi z Gruzínska.
Do radov Slovana by sa na rozdiel od Šporara a Marcelliho mohol vrátiť krídelník Tigran Barseghjan. Klub ho v sobotu dopísal na európsku súpisku spolu s Adamom Grigerom a Manassem Kiangom.
Prvý zápas 3. predkola Ligy majstrov
AIF Mjällby - ŠK Slovan Bratislaa /Strandvallen, Mjällby, Švédsko/
Rozhodujú: Walsh - Connor, McFarlane (všetci Škót.)
Predpokladané zostavy:
Mjällby: Wallinder - Iqbal, Svanberg, Pettersson - Nielsen, Gustavsson, Leandersson, Stroud - Samuelsen, Bergström, Youssef
Slovan: Takáč - Cruz, Bajrič, Kozlovský - Ibrahim, Pokorný, Mustafič, Medveděv, Maroš - Kucharevič, Yirajang
Ten je prekvapením tejto sezóny - po tých predošlých v anglickej deviatej lige, Lokomotíve Košice a „béčku“ Slovana má v úvodných dvoch ligových dueloch bilanciu gól a dve asistencie.
Tigran napreduje dobre
„Tigran napreduje dobre. Veľmi by chcel hrať, ale konzultujeme to s lekármi a nechceme to uponáhľať. Zápasov je veľa, takže sme opatrní,“ priblížil situáciu Toure po výhre nad Podbrezovou.
Jeho tím živí pri nádejnom vstupe do sezóny nádej na zopakovanie postupu do Ligy majstrov spred dvoch rokov.
Mená potenciálnych súperov v prípade postupu do play off sa dozvie na pondelkovom žrebe.
„Vo Švédsku sa hrá dobrý futbal a myslím si, že to nebude ľahký zápas.
Ale chceme uhrať dobrý výsledok, aby sme mohli pred našimi fanúšikmi postúpiť," povedal dvojgólový strelec zo sobotného duelu, stredopoliar Alen Mustafič.
Určite to nebude nič ľahké, hovorí Kozlovský
Slovan mal v decembri premiéru proti švédskemu súperovi v ére samostatnosti, keď zdolal Häcken 1:0 v poslednom kole ligovej fázy KL.
„Ešte sme nemali rozbor súpera, ale tým, že aj oni postúpili, určite to nebude nič ľahké.
Hlavne si teraz musíme oddýchnuť," zhodnotil obranca Samuel Kozlovský, ktorý prišiel do Slovana v lete z Widzewu Lodž, no zatiaľ zasiahol len do ligových duelov.