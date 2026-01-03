Agent Petráš: 10 miliónov za Bobčeka je veľa. Ignorovať Greifa je luxus, na ktorý nemáme

Ako vidí budúcnosť Nina Marcelliho a za koľko by mohol z Poľska odísť hrdina zápasu proti Severnému Írsku Tomáš Bobček? Hosťom podcastu PRESSko PLUS, ktorý vzniká v spolupráci so Sportnet.sk, bol bývalý futbalový reprezentant a v súčasnosti hráčsky agent Martin Petráš.
Ninovi Marcellimu nevyšiel prestup do AC Miláno. Spomínala sa čiastka 5 miliónoch eur. Môže to byť reálna cena?
Takisto som o počul, že to bolo okolo 5 miliónov. Jeseň mu vyšla, takže si myslím, že menej to asi nebude, môže byť ešte viac. Predať talentovaného hráča za 5 miliónov by bol pre Slovan dobrý obchod. Je to odchovanec. Samozrejme takých hráčov potrebujete viac, aby ste každý rok mohli niekoho posunúť, ale nie je to jednoduché.
VIDEO: Celý rozhovor s Martinom Petrášom
Druhá vec je, či ho budú chcieť pustiť. Čaká na prestup rok, rok aj pol a stále mu to nevyšlo. Uvidíme, ako na to bude tlačiť hráč. Či mu vyhovejú.
Tomáš Bobček viedol tabuľku strelcov poľskej ligy v drese Lechie Gdaňsk, ktorá bojuje o udržanie. Čaká ho zaujímavý prestup?
Slavia Praha mala záujem. Podľa mojich informácií ponúkla za neho 5 miliónov. Lechia povedala, že bude chcieť 10 miliónov. A teraz údajne budú chcieť ešte viac. Každý gól zvyšuje jeho cenu, ale teraz si budem trošku protirečiť...
Martin Petráš hovorí v podcaste PRESSko PLUS:
- Ako vidí Marcelliho budúcnosť?
- Aká je cenovka Tomáša Bobčeka?
- Ignorovať Greifa je luxus, na ktorý nemáme
Poľská liga je kvalitná, ale nemyslím si, že sa z Poľska kupujú hráči a útočníci za 10 miliónov a viac. Neviem, či mu to náhodou neuškodí, alebo nezahatí transfer, lebo za 5-6 miliónov eur by sa našiel nielen jeden, ale aj viac záujemcov, ale ak už poviete 10 miliónov, tak za takú sumu si donesiete z Južnej Ameriky extra kvalitných strelcov.
Keby dal 20 gólov za Slaviu, alebo za Spartu, tak tam si bez problémov vedia vypýtať 15 miliónov. A nikto by nepovedal ani pol slova.
Môže si Slovensko dovoliť kauzu okolo brankára Dominika Greiffa? Martin Dúbravka má 36 rokov a Greif je spolu s ním najviac vyťažený slovenský brankár v špičkovej európskej súťaži.
Hráč reprezentácie by určite nemal cestovať na zraz troma dopravnými prostriedkami. Aj Rakúšania majú zaužívané, že po každom zápase ich čaká auto, ktoré ich odvezie na letisko, alebo do hotela, na sústredenie a tak by to malo byť.
Reprezentovať je dnes privilégium. Hráči by mali mať aspoň nejaký komfort. Samozrejme, že v inej pozícii je Mário Sauer. Tiež sme boli mladí a keby mi povedali priplávaj po Dunaji a príď na zraz, tak by som to urobil. Nechcem sa vkladať do tohto sporu, ale musíme to rozlišovať. Reprezentovať je česť, ale na druhej strane musíme tým hráčom vyjsť v ústrety.
Keď mu kupovali tú letenku, tak súhlasili, že takto pôjde. Potom naskočili egá z jednej aj druhej strany.
Ale je tam bod B, za ktorým si stojím a to je, že to vôbec nemalo ísť von. Mali si to vyriešiť interne. Sadnúť si a dohodnúť sa. Slovensko si nemôže dovoliť mať takýto spor o brankára, ktorý chytá vo francúzskej lige a momentálne patrí k najlepším brankárom v Európe.
Niekoľko legionárov meškalo v Slovane na obed pred zápasom, na čo reagoval tréner Vladimír Weiss ich vyradením zo zostavy. Ako vnímate túto situáciu?
Neprísť na predzápasový obed, ako bolo deklarované, je dosť veľký prehrešok. Neviem, či to spravili úmyselne, lebo dnes je taká móda vytrucovať si prestupy, ale tým hráčom to určite nepomôže.
Každému hovorím, či hráš, alebo nehráš, všetko robíš sám pre seba. Povesť s tebou ide od začiatku kariéry až do konca. Dnes, keď niekam chceš ísť, každý si o tebe získa informácie.
Zo situácie v Slovane sa stala prestrelka v médiách. Samozrejme, že to nie je dobré. Tieto veci by mali zostať v kabíne, bohužiaľ to vyvrcholilo tým, že si nechávajú odkazy po nevydarených zápasoch a to určite nie je dobré riešenie. Možno sa tí hráči urazili po nejakých vyjadreniach, ale určite Slovanu nepridáva na pohode do ďalších mesiacov.