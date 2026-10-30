Africký futbal cúvol zo svojho plánu. Potrebujú peniaze zo šampionátov

Africké futbalové majstrovstvá sa napriek pôvodnému oznámeniu budú naďalej konať každé dva roky. Africká futbalová konfederácia (CAF) sa rozhodla upustiť od plánovaného štvorročného intervalu a vrátiť sa k dvojročnému cyklu.
Pritom ešte pred necelým rokom predstavitelia CAF avizovali, že šampionát sa bude, podobne ako majstrovstvá sveta či Európy, konať každé štyri roky.
Najbližšie majstrovstvá Afriky sa uskutočnia na budúci rok v Keni, Tanzánii a Ugande. Nasledovať budú turnaje v rokoch 2028, 2031 a 2033.
V roku 2029 plánuje africký futbal spustiť Ligu národov, ktorá je už pevnou súčasťou európskeho futbalového kalendára. V roku 2030 sa potom uskutoční svetový šampionát.
Predseda CAF Patrice Motsepe uviedol, že za ďalšou zmenou rozhodnutia stoja ekonomické dôvody.
„Trvalo by roky, kým by Liga národov začala generovať dostatočné príjmy na zabezpečenie financovania afrického futbalu,“ vysvetlil.