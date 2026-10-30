Africký futbal cúvol zo svojho plánu. Potrebujú peniaze zo šampionátov

Brankár senegalskej reprezentácie Edouard Osoque Mendy (vpravo) pristupuje k marockému futbalistovi Brahimovi Abdelkaderovi Díazovi počas finálového zápasu Afrického pohára národov.
Brankár senegalskej reprezentácie Edouard Osoque Mendy (vpravo) pristupuje k marockému futbalistovi Brahimovi Abdelkaderovi Díazovi počas finálového zápasu Afrického pohára národov. (Autor: TASR/AP)
ČTK|30. okt 2026 o 11:03
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V roku 2029 plánuje africký futbal spustiť Ligu národov.

Africké futbalové majstrovstvá sa napriek pôvodnému oznámeniu budú naďalej konať každé dva roky. Africká futbalová konfederácia (CAF) sa rozhodla upustiť od plánovaného štvorročného intervalu a vrátiť sa k dvojročnému cyklu.

Pritom ešte pred necelým rokom predstavitelia CAF avizovali, že šampionát sa bude, podobne ako majstrovstvá sveta či Európy, konať každé štyri roky. 

Najbližšie majstrovstvá Afriky sa uskutočnia na budúci rok v Keni, Tanzánii a Ugande. Nasledovať budú turnaje v rokoch 2028, 2031 a 2033.

V roku 2029 plánuje africký futbal spustiť Ligu národov, ktorá je už pevnou súčasťou európskeho futbalového kalendára. V roku 2030 sa potom uskutoční svetový šampionát. 

Predseda CAF Patrice Motsepe uviedol, že za ďalšou zmenou rozhodnutia stoja ekonomické dôvody.

„Trvalo by roky, kým by Liga národov začala generovať dostatočné príjmy na zabezpečenie financovania afrického futbalu,“ vysvetlil.

Reprezentácie

Brankár senegalskej reprezentácie Edouard Osoque Mendy (vpravo) pristupuje k marockému futbalistovi Brahimovi Abdelkaderovi Díazovi počas finálového zápasu Afrického pohára národov.
Brankár senegalskej reprezentácie Edouard Osoque Mendy (vpravo) pristupuje k marockému futbalistovi Brahimovi Abdelkaderovi Díazovi počas finálového zápasu Afrického pohára národov.
Africký futbal cúvol zo svojho plánu. Potrebujú peniaze zo šampionátov
dnes 11:03
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