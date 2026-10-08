Infantino dostal jednohlasnú podporu. Delegátov vyzvali na potlesk

Africká futbalová konfederácia (CAF) prostredníctvom svojho prezidenta Patricea Motsepeho podporila opätovnú kandidatúru Gianniho Infantina na post šéfa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
„Jednohlasne sme schválili rezolúciu, v ktorej sme vyjadrili podporu prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi a jeho kandidatúre na ďalšie štvorročné obdobie," citovala agentúra AFP slová Motsepeho, ktoré zaznali na strategickom mítingu CAF v Kapverdách.
Šéf africkej konfederácie následne vyzval delegátov všetkých 54 členských krajín, aby Infantinovi zatlieskali.