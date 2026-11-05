Pätička, historický rekord a veľké slová Mourinha. Nemám veľa slov, priznal tréner

Futbalisti Realu Madrid pokračujú vo víťaznom ťažení v Lige majstrov. V stredu v nadstavení otočili skóre na ihrisku AEK Atény na 3:2 a víťazstvo prinieslo aj historický zápis Juda Bellinghama.
Anglický stredopoliar sa vo veku 23 rokov a 128 dní stal najmladším hráčom, ktorý dosiahol hranicu 60 štartov v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži. O 39 dní prekonal rekord legendárneho brankára Realu Ikera Casillasa.
Bellingham svoje jubilejné vystúpenie navyše ozdobil výstavným gólom pätičkou. Tréner Jose Mourinho po stretnutí nešetril na adresu svojho zverenca chválou.
VIDEO: Zostrih zápasu Atény - Real Madrid
„Je to jedinečný hráč. V súčasnosti nie je vo svetovom futbale žiadny stredopoliar ako Jude, ktorý by bol taký komplexný vo všetkých smeroch.
Nemám veľa slov, pretože pre mňa je to absolútne výnimočný futbalista. Aj keď nemá svoj najlepší deň, stále prináša pracovitosť, vodcovské schopnosti, ambície, kvalitu a schopnosť strieľať góly,“ citovala Mourinha agentúra AP.
Bellinghama vyhlásili za hráča zápasu a Casillasovi vzal už druhý historický rekord. Vlani v novembri sa stal aj najmladším futbalistom s 50 štartmi v LM.
Angličan zaujal predovšetkým spôsobom, akým v 32. minúte vyrovnal na 1:1. Po prudkom centri Marca Cucurellu usmernil loptu pohotovou pätičkou za chrbát brankára Alberta Brignoliho.
Krátko predtým sa presadil rovnakým spôsobom, no jeho zásah neplatil pre ofsajd.
Bol to pekný gól
„Bol to skôr inštinkt. Ocitol som sa v dobrej pozícii a urobil som jediné, čo mi v tej chvíli prišlo prirodzené. Bol to pekný gól,“ opísal Bellingham svoj presný zásah.
Madridčania museli v Aténach dvakrát doťahovať náskok domáceho tímu. Na úvodný gól Aboubakaryho Koitu odpovedal Bellingham, po druhom zásahu Stavrosa Piliosa vyrovnal Kylian Mbape.
Francúzsky kanonier skóroval aj vo štvrtom zápase prebiehajúcej ligovej fázy. O víťazstve španielskeho giganta rozhodol až v druhej minúte nadstaveného času striedajúci Federico Valverde prudkou strelou spoza šestnástky.
„Fede má túto schopnosť, ale nepovedal som mu, aby strieľal. Povedal som mu, že zápas je úplne otvorený, hrá sa vo vysokom tempe a čerstvý hráč s jeho schopnosťou pokrývať veľký priestor musí útočiť do voľných miest a dostávať sa do nebezpečných pozícií,“ vysvetlil Mourinho podľa AFP.
Som vďačný spoluhráčom
Valverde prišiel na ihrisko v 67. minúte a po zápase vyzdvihol podporu spoluhráčov: „Niekedy nad tým príliš premýšľam.
Som vďačný spoluhráčom, pretože práve oni mi dodávajú sebavedomie, aby som sa v takýchto momentoch odvážil vystreliť.“
Real vyhral siedmy súťažný zápas za sebou a v Lige majstrov má po štyroch kolách plný počet 12 bodov, rovnako ako obhajca trofeje Paríž Saint-Germain.
Zaujímavosťou je, že pred stredajším duelom dokázal Real vyhrať iba jeden z ôsmich európskych pohárových zápasov na gréckej pôde. Proti AEK v Aténach dovtedy nezvíťazil ani raz.
„Keď bolo 2:2, neuspokojili sme sa s tým. Remíza by bola prijateľná, mali by sme desať bodov, ale chceli sme viac,“ povedal Mourinho.
Portugalský kouč zdôraznil, že cieľom je vyhnúť sa vyraďovaciemu play off. „Máme veľmi kvalitný káder. V dvoch kritických momentoch sme dokázali reagovať, ukázať charakter a ísť za výsledkom.“