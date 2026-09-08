    AEK
    AEK
    Liga majstrov
    08.09.2026, Ligová fáza, 1. kolo
    AEK Arena
    18:45
    LASK
    LASK

    ONLINE: AEK Atény - LASK Linz dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

    AEK Atény - LASK Linz: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    AEK Atény - LASK Linz: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|8. sep 2026 o 15:45
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov: AEK Atény - LASK Linz.

    Futbalisti AEK Atény a LASK Linz dnes hrajú zápas 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    TV Program: Kde sledovať Ligu majstrov?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: AEK Atény - LASK Linz dnes LIVE (Liga majstrov, 1. kolo, utorok, výsledky)

    Liga majstrov  2026/2027
    08.09.2026 o 18:45
    1. kolo
    AEK Atény
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Linz
    Prenos
    Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov, v ktorom sa proti sebe postavia AEK Atény a LASK Linz.

    AEK Atény sa do ligovej fázy vracia po siedmich rokoch a celkovo ide už o jeho šiestu účasť v hlavnej fáze Ligy majstrov. Grécky celok navyše prehral iba tri z posledných 19 európskych zápasov, čo naznačuje ich veľmi solídnu formu.

    Na druhej strane stojí LASK Linz, pre ktorý ide o historickú premiéru v hlavnej fáze Ligy majstrov. Rakúšania sa do nej dostali po neuveriteľnom obrate proti Celticu, keď po prehre 0:3 v prvom zápase doma zvíťazili 5:1 po predĺžení.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BruggyBruggyBRU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    Aston VillaAston VillaAVL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    DortmundDortmundBVB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Manchester CityManchester CityMCI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    LilleLilleLIL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    Real MadridReal MadridRMA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    Inter MilánoInter MilánoINT
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    8
    BarcelonaBarcelonaBAR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    9
    FeyenoordFeyenoordFEY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    10
    StuttgartStuttgartSTU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    11
    LiverpoolLiverpoolLIV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    12
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    13
    ArsenalArsenalARS
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    14
    PSGPSGPSG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    15
    SportingSportingSPO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    16
    PSVPSVPSV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    17
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    18
    RB LipskoRB LipskoLEI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    19
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    20
    AEKAEKAEK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    21
    LASKLASKLSK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    22
    VillarrealVillarrealVIL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    23
    PortoPortoPOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    24
    BetisBetisBET
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    25
    VikingVikingVIK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    26
    NeapolNeapolNAP
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    27
    GalatasarayGalatasarayGAL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    28
    ŠachtarŠachtarSHK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    29
    FenerbahceFenerbahceFEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    30
    AS RímAS RímROM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    31
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    32
    SabahSabahSAB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    33
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    34
    SlaviaSlaviaSLA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    35
    LensLensLEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    36
    ComoComoCOM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»ONLINE: AEK Atény - LASK Linz dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)