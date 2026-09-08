ONLINE: AEK Atény - LASK Linz dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

Futbalisti AEK Atény a LASK Linz dnes hrajú zápas 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: AEK Atény - LASK Linz dnes LIVE (Liga majstrov, 1. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
08.09.2026 o 18:45
1. kolo
AEK Atény
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Linz
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov, v ktorom sa proti sebe postavia AEK Atény a LASK Linz.
AEK Atény sa do ligovej fázy vracia po siedmich rokoch a celkovo ide už o jeho šiestu účasť v hlavnej fáze Ligy majstrov. Grécky celok navyše prehral iba tri z posledných 19 európskych zápasov, čo naznačuje ich veľmi solídnu formu.
Na druhej strane stojí LASK Linz, pre ktorý ide o historickú premiéru v hlavnej fáze Ligy majstrov. Rakúšania sa do nej dostali po neuveriteľnom obrate proti Celticu, keď po prehre 0:3 v prvom zápase doma zvíťazili 5:1 po predĺžení.
AEK Atény sa do ligovej fázy vracia po siedmich rokoch a celkovo ide už o jeho šiestu účasť v hlavnej fáze Ligy majstrov. Grécky celok navyše prehral iba tri z posledných 19 európskych zápasov, čo naznačuje ich veľmi solídnu formu.
Na druhej strane stojí LASK Linz, pre ktorý ide o historickú premiéru v hlavnej fáze Ligy majstrov. Rakúšania sa do nej dostali po neuveriteľnom obrate proti Celticu, keď po prehre 0:3 v prvom zápase doma zvíťazili 5:1 po predĺžení.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45.
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
BruggyBRU
0
0
0
0
0:0
0
2
Aston VillaAVL
0
0
0
0
0:0
0
3
DortmundBVB
0
0
0
0
0:0
0
4
Manchester CityMCI
0
0
0
0
0:0
0
5
LilleLIL
0
0
0
0
0:0
0
6
Real MadridRMA
0
0
0
0
0:0
0
7
Inter MilánoINT
0
0
0
0
0:0
0
8
BarcelonaBAR
0
0
0
0
0:0
0
9
FeyenoordFEY
0
0
0
0
0:0
0
10
StuttgartSTU
0
0
0
0
0:0
0
11
LiverpoolLIV
0
0
0
0
0:0
0
12
Atlético MadridATM
0
0
0
0
0:0
0
13
ArsenalARS
0
0
0
0
0:0
0
14
PSGPSG
0
0
0
0
0:0
0
15
SportingSPO
0
0
0
0
0:0
0
16
PSVPSV
0
0
0
0
0:0
0
17
Bayern MníchovFCB
0
0
0
0
0:0
0
18
RB LipskoLEI
0
0
0
0
0:0
0
19
Slovan BratislavaSLB
0
0
0
0
0:0
0
20
AEKAEK
0
0
0
0
0:0
0
21
LASKLSK
0
0
0
0
0:0
0
22
VillarrealVIL
0
0
0
0
0:0
0
23
PortoPOR
0
0
0
0
0:0
0
24
BetisBET
0
0
0
0
0:0
0
25
VikingVIK
0
0
0
0
0:0
0
26
NeapolNAP
0
0
0
0
0:0
0
27
GalatasarayGAL
0
0
0
0
0:0
0
28
ŠachtarSHK
0
0
0
0
0:0
0
29
FenerbahceFEN
0
0
0
0
0:0
0
30
AS RímROM
0
0
0
0
0:0
0
31
Bodo GlimtBOD
0
0
0
0
0:0
0
32
SabahSAB
0
0
0
0
0:0
0
33
Manchester UnitedMUN
0
0
0
0
0:0
0
34
SlaviaSLA
0
0
0
0
0:0
0
35
LensLEN
0
0
0
0
0:0
0
36
ComoCOM
0
0
0
0
0:0
0
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body