Najkrajší gól slovenskej reprezentácie v tejto edícii Ligy národov má pre svojho strelca trpkú dohru.
Adrián Kaprálik, ktorý v Astane v nadstavenom čase zachránil remízu 2:2 s Kazachstanom, si zlomil kosť na pravom chodidle.
Podľa instagramového profilu football_service_agency sa zranil ešte pred strelou, ktorou poslal loptu do siete, a mimo hry bude minimálne do konca kalendárneho roka.
Kaprálik šiel na trávnik až v 87. minúte. V piatej minúte nadstaveného času si počkal na loptu padajúcu z veľkej výšky, nastavil nohu a volejom ju poslal za chrbát bezmocného brankára.
VIDEO: Gól Kaprálika
Bol to jeho prvý gól v národnom drese a Slovensko vďaka nemu neprehralo posledný zápas C-divízie.
Radosť však na ňom po góle vidieť nebolo, skôr sa mračil. Že niečo nie je v poriadku, naznačili po zápase aj spoluhráč a tréner.
„Bol nádherný, ale Kapo (Kaprálik) vravel, že po ňom zacítil pichnutie v nohe,“ prezradil útočník Róbert Boženík.
„Fantastický gól. Bohužiaľ sa pri tom zranil, niečo sa mu stalo,“ povedal tréner Vladimír Weiss.
Slováci mali prvé miesto v skupine a postup do B-divízie istý už pred posledným kolom, Weiss preto výrazne obmenil zostavu a dal priestor hráčom, ktorí bežne nedostávajú veľa príležitostí. Tréner národného tímu tak neprehral ani ôsmy zápas od svojho návratu na lavičku.