Skvelý výkon s pachuťou sklamania. Kaprálik očaril Nemecko, teraz chce do reprezentácie

Slovenského futbalistu Adriána Kaprálika mrzí, že jeho skvelý výkon v sobotňajšom zápase 4. kola druhej nemeckej ligy okorenený gólom a asistenciou stačil Holsteinu Kiel len na zisk bodu proti 1. FC Norimberg (2:2).
Kiel tak na svoje prvé víťazstvo v novom ligovom ročníku stále čaká, na konte má tri body a patrí mu 16. priečka v tabuľke.
„Gól a asistencia ma tešia, no dôležitejší je výsledok mužstva. Hrali sme proti kvalitnému súperovi, ktorý dovtedy vyhral všetky zápasy. Po inkasovanom góle sme dobre zareagovali a stretnutie otočili, mrzí nás však, že sme vedenie neudržali a nezískali tri body.
Pri prvom góle som zahrával priamy kop do nebezpečného priestoru a Phil Harres si výborne načasoval nábeh a zakončil hlavou. Pri mojom góle sme rýchlo prešli dopredu, pred šestnástkou som sa uvoľnil cez obrancu a zakončil po zemi k žrdi. Som rád, že som pomohol tímu, no víťazstvo by ma potešilo viac,“ povedal pre TASR 24-ročný útočník.
VIDEO: Gól Kaprálika
Kiel obsadil v minulej sezóne druhej bundesligy 12. miesto. V tomto ročníku by sa tím zo severu krajiny chcel pohybovať v tabuľke vyššie.
„Musíme naše dobré pasáže preniesť na celých deväťdesiat minút, obmedziť jednoduché chyby a byť efektívnejší v oboch šestnástkach. Chceme oproti minulej sezóne urobiť krok dopredu a pohybovať sa čo najvyššie v tabuľke.
Súťaž je vyrovnaná, preto sa sústredíme na najbližší zápas a pravidelné získavanie bodov. Mojím cieľom je pravidelne hrávať, byť zdravý a pomáhať mužstvu gólmi a asistenciami,“ dodal Kaprálik, ktorý si proti Norimbergu otvoril gólový účet v sezóne.
V tej minulej dal v lige v 30 zápasoch 4 góly. Pôsobenie v Kieli si bývalý útočník MŠK Žilina a Górniku Zabrze pochvaľuje.
„V Kieli sa cítim veľmi dobre. V klube ma prijali výborne a zvykol som si aj na mesto a nemecký spôsob života.“
Na prelome septembra a októbra odohrá slovenská reprezentácia štyri zápasy v C-divízii Ligy národov.
Tréner Vladimír Weiss st. dal Kaprálikovi šancu v oboch júnových prípravných stretnutiach, proti Malte sa rodák z Dolného Kubína uviedol gólovou asistenciou.
Kaprálik v rozhovore pre TASR povedal, že by ho nominácia do národného tímu potešila a na margo súperov v súťaži (Kazachstan, Moldavsko, Faerské ostrovy - pozn.) poznamenal: „Na papieri by sme mali byť favoritom skupiny a ambíciou musí byť prvé miesto a postup vyššie. Žiadneho súpera však nemôžeme podceniť. Kvalitu máme, ale musíme ju potvrdiť na ihrisku. Rozhodovať bude nastavenie, koncentrácia a schopnosť zvládnuť úlohu favorita v každom zápase.“