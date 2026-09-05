Kaprálik zažiaril v Nemecku: Gólom a asistenciou režíroval remízu s lídrom tabuľky

Slovenský futbalista Adrián Kaprálik (vpravo).
Slovenský futbalista Adrián Kaprálik (vpravo). (Autor: TASR)
TASR|5. sep 2026 o 15:21
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Slovenský krídelník prihral na vyrovnávajúci gól a v druhom polčase sám skóroval.

Slovenský futbalista Adrián Kaprálik sa podieľal gólom a asistenciou na remíze Kielu s Norimbergom 2:2 v sobotnom stretnutí 4. kola nemeckej 2. Bundesligy.

Pre 24-ročného krídelníka to bol prvý presný zásah v tejto sezóne.

Kaprálik najprv v nadstavenom čase prvého polčasu prihral presne hlavičkujúcemu Philovi Harresovi na vyrovnávajúci gól a v 50. minúte poslal domácich do vedenia 2:1, keď po naznačení strely na hranici šestnástky zakončil po trávniku presne k žrdi.

Hostia však už v 56. minúte vyrovnali na konečných 2:2 a držia sa na čele priebežnej tabuľky.

Kiel na svoje prvé víťazstvo v tomto ročníku čaká a po štyroch dueloch má na konte tri body.

2. Bundesliga

Nemecko

Slovenský futbalista Adrián Kaprálik (vpravo).
Slovenský futbalista Adrián Kaprálik (vpravo).
Kaprálik zažiaril v Nemecku: Gólom a asistenciou režíroval remízu s lídrom tabuľky
dnes 15:21
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