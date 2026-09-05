Kaprálik zažiaril v Nemecku: Gólom a asistenciou režíroval remízu s lídrom tabuľky

Slovenský futbalista Adrián Kaprálik sa podieľal gólom a asistenciou na remíze Kielu s Norimbergom 2:2 v sobotnom stretnutí 4. kola nemeckej 2. Bundesligy.
Pre 24-ročného krídelníka to bol prvý presný zásah v tejto sezóne.
Kaprálik najprv v nadstavenom čase prvého polčasu prihral presne hlavičkujúcemu Philovi Harresovi na vyrovnávajúci gól a v 50. minúte poslal domácich do vedenia 2:1, keď po naznačení strely na hranici šestnástky zakončil po trávniku presne k žrdi.
Hostia však už v 56. minúte vyrovnali na konečných 2:2 a držia sa na čele priebežnej tabuľky.
Kiel na svoje prvé víťazstvo v tomto ročníku čaká a po štyroch dueloch má na konte tri body.