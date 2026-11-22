Slovenský futbalový tréner Adrián Guľa po vzájomnej dohode skončil na lavičke Rigy FC. Lotyšský klub o tom informoval v nedeľu na svojej oficiálnej stránke.
Päťdesiatjedenročný kormidelník prišiel do Rigy v januári minulého roka a vlani tím doviedol k lotyšskému titulu.
Toto leto s ním postúpil do ligovej fázy Konferenčnej ligy, v ktorej Riga trikrát remizovala a po troch kolách v tabuľke figuruje na 19. mieste. Pod Guľovým vedením mužstvo odohralo celkom 96 zápasov, zaznamenalo 65 víťazstiev, 21 remíz a 10 prehier.
„Riga vyjadruje trénerovi úprimnú vďaku za jeho tvrdú prácu a do budúcnosti mu praje všetko najlepšie. Adrián Guľa a jeho zamestnanci zanechali nezmazateľnú stopu v histórii klubu.
Dvere tejto rodiny budú pre Adriána vždy otvorené, radi sa s ním stretneme a pomôžeme mu, ak to bude potrebné. Ďakujeme z celého srdca,“ uvádza sa v stanovisku klubu. Spolu s Guľom z Rigy odišli aj jeho asistenti Norbert Guľa a Petar Argyusi.
Majstrovský titul si tento rok vybojoval mestský rival Rigy RFS, ktorý ovládol tabuľku s deväťbodovým náskokom pred Guľovým mužstvom.
Derby záverečného kola medzi týmito dvoma tímami sa neuskutočnilo, Riga zápas bojkotovala na protest proti rozhodcom a Lotyšskej futbalovej federácii (LFF).
Klub tvrdil, že opakované hrubé chyby rozhodcov ovplyvnili poradie v lige a federácia jeho sťažnosti ignorovala.
LFF tieto dôvody neuznala, Rige udelila kontumačnú prehru 0:3, pokutu 6822 eur a odpočet troch bodov v sezóne 2027.