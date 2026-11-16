Koniec veľkej futbalovej éry. Adidas po 25 rokoch prestane vyrábať lopty pre UEFA

Nemecký výrobca športových potrieb Adidas nebude po 25 rokoch vyrábať lopty pre najprestížnejšie klubové súťaže pod záštitou Európskej futbalovej únie (UEFA).
Po ukončení spolupráce na výrobe dresov pre nemeckú reprezentáciu prehrala slávna značka aj tender na nového dodávateľa lôpt pre klubové súťaže UEFA od sezóny 2027/2028, ktoré bude vyrábať americká spoločnosť Nike.
Nike bude dodávať oficiálne zápasové lopty pre Ligu majstrov, Európsku ligu, Konferenčnú ligu, Superpohár UEFA, Youth League či futsalovú Ligu majstrov.
Novou dohodou sa tak končí 25-ročná nadvláda Adidasu, ktorý vtedy prebral zmluvu práve od Nike. S loptami nemeckej spoločnosti sa hrajú aj duely majstrovstiev Európy a majstrovstiev sveta.
Značka Nike medzitým prišla o tieto práva v Copa America a anglickej Premier League. V oboch prípadoch ju nahradila Puma, ktorá už od ročníka 2019/2020 dodáva lopty pre španielsku La Ligu a od sezóny 2022/2023 aj pre taliansku Serie A.
„Pre spoločnosť Nike je to dlhodobý záväzok. Budeme počúvať športovcov, posúvať hranice inovácií, ctiť si prestíž a tradíciu týchto súťaží a dbať na to, aby lopta stelesňovala inštinkt, kreativitu a radosť, ktorú futbal prináša miliardám fanúšikov,“ citovala agentúra DPA Camila Andrada, viceprezidenta Nike pre futbalové záležitosti.
Adidas zároveň končí aj 70-ročnú spoluprácu s Nemeckým futbalovým zväzom (DFB). Od roku 2027 bude nemecké dresy vyrábať tiež spoločnosť Nike. „Nationalelf“ nastúpi na svoj záverečný duel pod značkou Adidas v pondelok proti Holandsku.