Dostal dôveru, ktorú predtým nemal. Mladý tréner Cagliari vrátil Obertovi sebavedomie

Slovenský futbalový obranca Adam Obert je presvedčený, že jeho Cagliari je na tej správnej ceste.
Taliansky tím síce prehral uplynulé tri stretnutia Serie A, no predtým zažil jeden z najlepších štartov v histórii klubu a aktuálne je vo vyrovnanej súťaži na 10. mieste.
Obert je vďačný za dôveru od mladého trénera a v rozhovore pre TASR zároveň uviedol, že slovenskí reprezentanti vo zvyšných dueloch C-divízie Ligy národov nesmú poľaviť.
Cagliari na začiatku ročníka mnohých prekvapilo a z úvodných šiestich zápasov si odnieslo 13 bodov. Prehralo jedine s Interom v 2. kole (0:1) a v šiestom remizovalo s Juventusom 1:1.
Potom však prišli dve nevydarené stretnutia. Najprv prehra v Monze 0:4, pričom dovtedy inkasovalo Cagliari v lige len dvakrát, a potom aj domáca prehra s Bolognou 0:2.
„Bohužiaľ, prichádzajú aj takéto zápasy. Proti Monze sme mali na začiatku viac z hry, ale nepremenili sme šance. Oni boli efektívni a inkasovali sme z prvej šance. Aj ďalší zápas bol vyrovnaný, potom sme zo štandardky dostali nešťastný gól, súper tam hlavičkoval sám.
Musíme si niektoré veci lepšie zanalyzovať, ale vo futbale sú aj také zápasy a my sme na dobrej ceste, musíme v tom len pokračovať,“ vyjadril sa pre TASR 24-ročný obranca.
V utorok Cagliari zaznamenalo tretiu prehru za sebou, keď podľahlo zatiaľ nezdolanému AS Rím 2:4. Na výhru nestačila ani Obertova asistencia pri góle na 2:2. So spoluhráčmi následne inkasovali ešte dva góly. Na Olympijskom štadióne v Ríme sa predstavia aj v nedeľu, čaká ich ďalší nezdolaný tím Lazio.
Obert vníma vydarené výsledky z úvodu veľmi pozitívne. „Ukázalo sa, ako poctivo pracujeme a že sme pokope viacero hráčov už druhý rok. Prišli aj noví, mladí chalani a s trénerom sa dobre poznáme.
Do sezóny sa nám aj preto vstupovalo ľahšie, prišli výhry, dobrá defenzíva. Sme radi, ale nemôžeme poľaviť,“ povedal Obert, ktorý minulú sezónu čakal so spoluhráčmi na výhru od konca januára do 11. apríla.
Klub pred ňou prebral ambiciózny, aktuálne 40-ročný tréner Fabio Pisacane, ktorý predtým pôsobil v Cagliari aj ako hráč medzi rokmi 2015 až 2021.
V klube zotrval aj po skončení aktívnej kariéry a v júli 2023 prebral mužstvo do 19 rokov, ktoré pod jeho vedením zdolalo minulý rok AC Miláno vo finále Talianskeho pohára.
Vedeniu Cagliari sa vyplatil krok angažovať ho a v uplynulom ročníku obsadil klub 14. miesto so ziskom 43 bodov. Od roku 2014 išlo o tretie najlepšie umiestnenie v Serie A. Obert trénera pozná veľmi dobre.
„Bol som veľmi rád, keď som sa dozvedel, že bude hlavný tréner. Vedel som, čo od neho čakať a dal mi dôveru, ktorú som v minulých rokoch až tak nemal. Pomohol mi veľmi po mentálnej ale aj po technickej stránke. Poznáme sa už od sezóny, v ktorej bolo Cagliari v druhej lige. Vtedy bol druhý asistent hlavného trénera, už tam sme sa osobne spoznali. Bol mi už vtedy veľmi sympatický a vždy sme mali dobrý vzťah,“ priznal Obert.
Slovenský reprezentant začal v A-tíme Cagliari už svoju šiestu sezónu. V tej minulej naskočil do 35 ligových duelov, aktuálne ich má v Serie A na konte 88. Ak zostane zdravý, pravdepodobne dosiahne métu 100 duelov.
„Som k tomu blízko. Už minulý rok niekedy v decembri som dosiahol stovku za Cagliari, ak započítame aj druhú ligu. Keď sa to podarí, tak to bude krásne. Od malička som pozeral Serie A, vnímal som tých veľkých hráčov a túžil som po tom zahrať si taliansku ligu proti najlepším na svete,“ povedal člen kádra ME 2024 a vyjadril sa aj k cieľom tímu pre túto sezónu.
„Jeden cieľ zostáva vždy ten istý. Chceme hrať našu hru proti každému súperovi, či je to Inter alebo sú to Benátky. Snažíme sa hrať to, čo si ukazujeme na tréningu a budeme radi, keď sa nám podarí dosiahnuť niečo viac, no hlavný cieľ je záchrana v súťaži.“
Počas uplynulého reprezentačného zrazu nechýbal Obert trikrát v základnej zostave, pričom nehral len na Faerských ostrovoch. Smerom k zvyšným stretnutiam v Lige národov má v hlave jednoznačný cieľ.
„Odniesli sme si z toho veľa. Opäť sa ukázalo, že každý zápas je veľmi ťažký. Na papieri to niekedy vyzerá ako ľahký zápas, no nie je to tak. V niektorých zápasoch sme sa aj potrápili, ale zvládli sme to. Na splnenie cieľa nám chýba už len málo, no dokážeme to jedine ak budeme hrať každé stretnutie do poslednej minúty a dáme to toho maximum,“ uzavrel Obert.