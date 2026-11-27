Novým trénerom futbalistov Sparty by sa mohol stať Nór Ronny Deila.
Päťdesiatjedenročný kouč je blízko k uzavretiu dohody s letenským klubom, uviedla nórska televízia TV2 na svojej internetovej stránke. Pražania to nepotvrdili.
Sparta hľadá trénera po tom, ako po víkendovej ligovej porážke 1:3 s Libercom v pondelok skončil pri mužstve Dán Brian Priske.
Vo štvrtkovom zápase Európskej ligy proti Alkmaaru (2:4) viedol tím dočasný kouč Lukáš Bláža, ktorý inak pôsobí v partnerskom klube Loko Praha z tretej najvyššej súťaže. V nedeľu štvrtý tím ligovej tabuľky nastúpi v Zlíne.
Sparta podľa špekulácií médií rokovala so slovenským trénerom Adriánom Guľom, z jeho príchodu ale zišlo. Napriek tomu by Pražania mohli pokračovať v zahraničnej ceste.
Deila má za sebou bohatú trénerskú kariéru, viedol okrem iného Celtic Glasgow, Lutych, FC Bruggy a naposledy Maccabi Tel Aviv.