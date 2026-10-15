ONLINE: AC Sparta Praha - Lillestrøm SK dnes, Európska liga LIVE (2. kolo)

Futbalisti tímov AC Sparta Praha a Lillestrøm SK dnes hrajú zápas 2. kola hlavnej fázy Európskej ligy.
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ONLINE PRENOS: AC Sparta Praha - Lillestrøm SK dnes (futbal, Európska liga, 2. kolo, štvrtok, NAŽIVO)
Európska liga 2026/2027
15.10.2026 o 18:45
2. kolo
Sparta Praha
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Lillestrøm
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Európskej ligy, keď sa v rámci 2. kola postaví proti sebe AC Sparta Praha a Lillestrøm SK.
Český celok má za sebou sériu piatich výhier v rade, ktorú naposledy poistil ligovým triumfom 2:0 nad Pardubicami. Výborný vstup zaznamenal aj na európskej scéne, kde v úvode deklasoval Ararat-Armenia 4:1. Ak si Pražania pripíšu plný bodový zisk aj tentoraz, vyrovnajú svoj historický zápis zo sezóny 2002/03, kedy naposledy vstúpili do hlavnej fázy európskeho pohára dvoma výhrami za sebou.
Nórsky Lillestrøm vstupuje do tohto súboja v celkom inej pozícii. V Európskej lige stále čaká na prvý bodový zápis po tom, čo podľahol portugalskému Torreense 1:2. Prehra bolela o to viac, že Nórom patrila strelecká dominancia a s 25 pokusmi boli druhým najaktívnejším tímom celého kola, no doplatili na spálené šance. Chuť si čiastočne spravili cez víkend, keď v domácej lige dvakrát zmazali náskok Molde a vybojovali remízu 2:2.
Český celok má za sebou sériu piatich výhier v rade, ktorú naposledy poistil ligovým triumfom 2:0 nad Pardubicami. Výborný vstup zaznamenal aj na európskej scéne, kde v úvode deklasoval Ararat-Armenia 4:1. Ak si Pražania pripíšu plný bodový zisk aj tentoraz, vyrovnajú svoj historický zápis zo sezóny 2002/03, kedy naposledy vstúpili do hlavnej fázy európskeho pohára dvoma výhrami za sebou.
Nórsky Lillestrøm vstupuje do tohto súboja v celkom inej pozícii. V Európskej lige stále čaká na prvý bodový zápis po tom, čo podľahol portugalskému Torreense 1:2. Prehra bolela o to viac, že Nórom patrila strelecká dominancia a s 25 pokusmi boli druhým najaktívnejším tímom celého kola, no doplatili na spálené šance. Chuť si čiastočne spravili cez víkend, keď v domácej lige dvakrát zmazali náskok Molde a vybojovali remízu 2:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45.