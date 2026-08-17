Skvelá správa pre fanúšikov AC Miláno. Na San Siro sa dostanú aj pri vypredaných zápasoch

Pred štartom talianskej futbalovej Serie A v sezóne 2026/27 spojila športová cestovná agentúra Futbaltour sily s milánskym AC, aby dodali zážitkom na San Sire nový rozmer.
Len u nich aktuálne fanúšikovia nájdu oficiálne vstupenky priamo od klubu, ponuku VIP lístkov s prístupom do zázemia štadióna a ďalšie výhody.
"Autorizácia znamená, že vstupenky získavame priamo od AC Milána. To vám otvára prístup k VIP sektorom s hospitality servisom, väčšiu istotu miest aj na vypredané zápasy a možnosť usadiť celú partiu či rodinu pokope," uviedla agentúra na svojom blogu.
Štadión San Siro slúži futbalu od roku 1926 a patrí k najznámejším štadiónom planéty.
AC Miláno a Inter Miláno ho aj s okolitými pozemkami odkúpili od mesta a hneď vedľa chcú postaviť nový spoločný štadión.
Starý stánok má podľa aktuálnych plánov hostiť zápasy oboch klubov dovtedy, kým nová aréna nebude stáť, teda zhruba do prelomu dekád, potom ho z veľkej časti čaká demolácia.
Prvé prípravné práce v okolí štadióna sa už rozbehli, takže k zmene to reálne smeruje.
"Ak ste San Siro naživo ešte nezažili, nečakajte a zarezervujte si zájazd - či už na AC alebo Inter. Aby ste sa v Miláne cítili ako miestni, pripravili sme online sprievodcu FutbalTour City Guide."
Nový ročník Serie A sa začne už počas najbližšieho víkendu. Na priebeh každého zájazdu dohliada skúsený delegát, ktorý na mieste vybaví organizáciu za priaznivcov, aby sa sústredili len na futbal a spoznávanie mesta.