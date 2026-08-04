S legendou AC Miláno sa rozlúčili bývalí spoluhráči. Zároveň aj tisíce fanúšikov

Množstvo bývalých spoluhráčov aj súperov sa v utorok v Miláne rozlúčilo s talianskou futbalovou legendou Francom Baresim, ktorý minulý týždeň zomrel vo veku 66 rokov po dlhej chorobe.
Pri Bazilike svätého Ambróza sa zišlo aj veľké množstvo fanúšikov s transparentmi a červeno-čiernymi dresmi AC Miláno, s ktorým niekdajší obranca spojil celú svoju dvadsaťročnú kariéru a dlhé roky bol jeho kapitánom.
Na pohrebe jednej z najvýraznejších osobností úspešnej éry talianskeho futbalu z 80. a 90. rokov minulého storočia nechýbali ani ďalšie klubové ikony – Paolo Maldini, Marco van Basten, Clarence Seedorf, Roberto Baggio či Alessandro Costacurta.
Prišiel aj bývalý tréner AC Miláno Fabio Capello. Baresi, ktorý nosil kapitánsku pásku aj v talianskej reprezentácii, sa stal majstrom sveta v roku 1982.
V národnom tíme odohral 82 zápasov. S AC Miláno trikrát vyhral Ligu majstrov a šesťkrát taliansku Seriu A.
Po ukončení kariéry v roku 1997 klub vyradil z používania jeho dres s číslom 6. Rovnakej pocty sa neskôr dostalo už len Maldinimu a jeho číslu 3.
Vlani Baresi podstúpil operáciu pľúc a začal onkologickú liečbu. Vo februári sa objavil s olympijskou pochodňou na otváracom ceremoniáli zimných olympijských hier v Miláne.