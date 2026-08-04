S legendou AC Miláno sa rozlúčili bývalí spoluhráči. Zároveň aj tisíce fanúšikov

Pri rakve bývalej futbalovej legendy Franca Baresiho vlaje na námestí pred Bazilikou svätého Ambróza počas pohrebného obradu obrovská vlajka AC Miláno.
Pri rakve bývalej futbalovej legendy Franca Baresiho vlaje na námestí pred Bazilikou svätého Ambróza počas pohrebného obradu obrovská vlajka AC Miláno. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
ČTK|4. aug 2026 o 14:20
ShareTweet0

Baresi bol jednou z najvýraznejších osobností úspešnej éry talianskeho futbalu.

Množstvo bývalých spoluhráčov aj súperov sa v utorok v Miláne rozlúčilo s talianskou futbalovou legendou Francom Baresim, ktorý minulý týždeň zomrel vo veku 66 rokov po dlhej chorobe.

Pri Bazilike svätého Ambróza sa zišlo aj veľké množstvo fanúšikov s transparentmi a červeno-čiernymi dresmi AC Miláno, s ktorým niekdajší obranca spojil celú svoju dvadsaťročnú kariéru a dlhé roky bol jeho kapitánom.

Na pohrebe jednej z najvýraznejších osobností úspešnej éry talianskeho futbalu z 80. a 90. rokov minulého storočia nechýbali ani ďalšie klubové ikony – Paolo Maldini, Marco van Basten, Clarence Seedorf, Roberto Baggio či Alessandro Costacurta.

Prišiel aj bývalý tréner AC Miláno Fabio Capello. Baresi, ktorý nosil kapitánsku pásku aj v talianskej reprezentácii, sa stal majstrom sveta v roku 1982.

Definoval históriu milánskych derby. Bude žiť večne, reagujú tímy na úmrtie Baresiho
Súvisiaci článok
Definoval históriu milánskych derby. Bude žiť večne, reagujú tímy na úmrtie Baresiho

V národnom tíme odohral 82 zápasov. S AC Miláno trikrát vyhral Ligu majstrov a šesťkrát taliansku Seriu A.

Po ukončení kariéry v roku 1997 klub vyradil z používania jeho dres s číslom 6. Rovnakej pocty sa neskôr dostalo už len Maldinimu a jeho číslu 3.

Vlani Baresi podstúpil operáciu pľúc a začal onkologickú liečbu. Vo februári sa objavil s olympijskou pochodňou na otváracom ceremoniáli zimných olympijských hier v Miláne.

Serie A

    Pri rakve bývalej futbalovej legendy Franca Baresiho vlaje na námestí pred Bazilikou svätého Ambróza počas pohrebného obradu obrovská vlajka AC Miláno.
    Pri rakve bývalej futbalovej legendy Franca Baresiho vlaje na námestí pred Bazilikou svätého Ambróza počas pohrebného obradu obrovská vlajka AC Miláno.
    S legendou AC Miláno sa rozlúčili bývalí spoluhráči. Zároveň aj tisíce fanúšikov
    dnes 14:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»S legendou AC Miláno sa rozlúčili bývalí spoluhráči. Zároveň aj tisíce fanúšikov