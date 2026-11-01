Prehra v derby bolí, vraví tréner Interu. Pre hrdinu to bol najkrajší zápas v drese AC

Belgický futbalový stredopoliar Diego Moreira bol ústredná postava tradičného milánskeho derby, v ktorom AC v sobotu zvíťazil nad Interom 3:1.
Na víťazstve svojho tímu sa podieľal dvomi gólovými prihrávkami a aj presným zásahom na 3:1. Pre Inter to bola prvá prehra v ligovej sezóne a AC sa ňou priblížil k čelu tabuľky.
„S mojimi spoluhráčmi sme odviedli skvelú prácu, bojovali sme a zaslúžene získali tri body. Toto je zatiaľ môj najkrajší zápas od príchodu do Milána,“ uviedol Moreira pre DAZN.
Všetko podstatné na úvod
Ako sa neskôr ukázalo, všetko podstatné sa odohralo v prvom polčase. Ten sa ideálne začal pre AC, keď Christian Pulisic otvoril skóre už v 4. minúte a o po 10. minútach bol stav už 2:0 vďaka zásahu Adriena Rabiota.
Alessandro Bastoni síce v 22. minúte vrátil Inter do hry, no Moreira v závere polčasu zvýšil na 3:1.
Druhý polčas priniesol prevahu Interu, no bez zásadného momentu, ktorý by zmenil kurz zápasu.
„Som spokojný s viacerými vecami. Myslím, že sme začali veľmi dobre. Hoci sme inkasovali gól, nezmenilo to spôsob, akým sme pristupovali k zápasu. Je to zlepšenie v porovnaní s ostatnými zápasmi.
V druhom polčase sme boli dobrí v kontrole zápasu. Luka Modrič nám veľmi pomohol, ale nielen on. Bol to dobrý zápas, no nie výnimočný.
Pre našich fanúšikov to bola fantastická noc. Po Bologni (2:4) sme potrebovali víťazstvo, aby sme otočili stranu,“ povedal tréner AC Miláno Ruben Amorim.
Pre AC je víťazstvo nad Interom nielen o prestíži, ale aj o postavení v tabuľke. „Musíme zostať koncentrovaní a sústrediť sa na každý zápas zvlášť. Je ešte skoro, pred nami je veľa stretnutí. Vyhrávajme jeden zápas za druhým a potom uvidíme,“ povedal Moreira.
VIDEO: Zostrih zápasu AC Miláno - Inter Miláno
Prehra v derby bolí
Inter nedokázal zvíťaziť nad AC Miláno v deviatich zápasoch po sebe. Zatiaľ naposledy sa mu to podarilo 22. apríla 2024 v ligovom zápase (2:1). Odvtedy má AC Miláno v derby bilanciu 6-3-0.
Tréner Alexander Chivu bol sklamaný nielen zo sobotňajšieho výsledku, ale aj výkonu. Podľa neho chýbala hráčom Interu potrebná agresivita aj koncentrácia.
„Prehra v derby bolí. Očakávania boli z našej strany aj zo strany okolia oveľa vyššie. Musíme zlepšiť vstupy do zápasov, prístup a odhodlanie, ktoré nám v niektorých momentoch chýbajú.
Musíme opäť nájsť hlad po víťazstvách a agresivitu. Minulý rok sme mali o niečo viac agresivity. Niekedy sa príliš pozeráme na našu minulosť a na to, čo sme vybudovali.
Musíme opäť nájsť hlad a bojovnosť, pretože niektoré veci začíname považovať za samozrejmosť,“ konštatoval Chivu.