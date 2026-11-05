ONLINE: AC Miláno - Ferencváros Budapešť dnes, Európska liga LIVE (4. kolo)

Futbalisti tímov AC Miláno a Ferencváros Budapešť dnes hrajú zápas 4. kola hlavnej fázy Európskej ligy.
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ONLINE PRENOS: AC Miláno - FC Ferencváros Budapešť dnes (futbal, Európska liga, 4. kolo, štvrtok, NAŽIVO)
Európska liga 2026/2027
05.11.2026 o 18:45
4. kolo
AC Miláno
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Ferencvároš
Prehľad
Rozhodca: Schnyder – Zürcher M., Zürcher B. (SUI).
Prenos
Vzájemné zápasy (H2H):
Oba celky se v Miláně utkají vůbec poprvé. Ferencváros může udělat důležitý krok k zajištění postupu.
Oba celky se v Miláně utkají vůbec poprvé. Ferencváros může udělat důležitý krok k zajištění postupu.
Ferencváros Budapešť:
Celek z Budapešti odstartoval ligovou fázi nejlépe jak mohl. Ze tří zápasů vydoloval maximum bodů a to když v úvodu soutěže vyhrál na hřišti Celtiku Glasgow 3:1. Ve druhém utkání narazil stejně jako v minulém roce na Viktorii Plzeň. Západočeši na svého soka tentokrát nestačili a v Maďarsku prohráli 1:2. V dosud posledním duelu Ferencváros víceméně splnil povinnost, když porazil 4:1 Torreense, jenž hraje až druhou portugalskou ligu.
Maďarskému týmu se dobře daří i v domácí lize, kde v jedenácti duelech prohrál pouze jednou. V posledních pěti však hned třikrát remizoval, a tak je v neúplné tabulce až na třetím místě. O víkendu se ale naladil na duel v Miláně výhrou 2:0 proti Paks.
Absence:
Bence Otvos (poranění kolena), Franko Kovačevič (nejistý start). Čtyři další hráči nejsou k dispozici pro evropské zápasy.
AC Milán:
Milánský celek musí v Evropské lize zabrat. Po třech odehraných zápasech má totiž na svém kontě jen jednu výhru a krčí se na posledním postupovém místě do play-off. V prvním utkání prohrál na domácím hřišti proti portugalské Benfice 0:2. Ve druhém sice zabral na půdě Salzburgu, kterému dal čtyři branky (4:0). Náročný duel v Anglii proti Bournemouthu však celek z Milána nezvládl i po vyloučení brankáře Maignana a prohrál 0:3.
V lize se ale daří o poznání jinak. V posledních pěti zápasech Milán poznal pachuť porážky jen jednou, o víkendu navíc porazil v derby Inter 3:1.
Absence:
Samuel Chukwueze (poranění kyčle), Matteo Gabbia (poranění stehna), Ruben Loftus-Cheek (poranění stehna), Mike Maignan (červená karta), Alexis Saelemaekers (poranění kotníku), Fikayo Tomori (svalové zranění).
Čtvrteční večer nabídne další kolo ligové fáze Evropské ligy. Italský zástupce AC Milán na své půdě přivítá maďarský celek Ferencváros Budapešť.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 18:45.