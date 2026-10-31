Dojatý Američan predĺžil v Miláne. Bonusy mu môžu výrazne zvýšiť plat

Americký futbalista Christian Pulisic predĺžil zmluvu s talianskym AC Miláno. Dvadsaťosemročný reprezentačný krídelník podpísal s účastníkom Serie A nový kontrakt do konca júna 2031. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.
Pulisic vstupoval do záverečného roka pôvodnej zmluvy, no už dlhší čas prebiehali rokovania o pokračovaní úspešnej spolupráce.
Podľa The Athletic by mal ročne zarobiť 6,5 milióna eur, pričom v prípade splnenia bonusových podmienok sa táto suma môže zvýšiť až na 10 miliónov eur.
Reprezentant USA patrí dlhodobo ku kľúčovým hráčom tímu, v tejto sezóne odohral vo všetkých súťažiach osem duelov s bilanciou dvoch gólov a jednej asistencie.
Pulisic pôsobí v milánskom klube od júla 2023, odvtedy zaznamenal podľa oficiálnych údajov klubu 44 gólov v 141 zápasoch.
„Je to neuveriteľné, som veľmi dojatý. Vždy som si želal predĺžiť zmluvu a som veľmi šťastný, že tu zostanem aj v nasledujúcich rokoch. V Miláne mi vždy dôverovali a dávali mi pocítiť, že som dôležitý. Som tu veľmi spokojný,“ uviedol Pulisic pre Sky Sport Italia.