Dojatý Američan predĺžil v Miláne. Bonusy mu môžu výrazne zvýšiť plat

Christian Pulisic.
Christian Pulisic. (Autor: TASR/AP)
TASR|31. okt 2026 o 11:36
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V Miláne mu podľa jeho slov vždy dôverovali a dávali mu pocítiť, že je dôležitý, a on si vždy želal zostať.

Americký futbalista Christian Pulisic predĺžil zmluvu s talianskym AC Miláno. Dvadsaťosemročný reprezentačný krídelník podpísal s účastníkom Serie A nový kontrakt do konca júna 2031. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.

Pulisic vstupoval do záverečného roka pôvodnej zmluvy, no už dlhší čas prebiehali rokovania o pokračovaní úspešnej spolupráce.

Podľa The Athletic by mal ročne zarobiť 6,5 milióna eur, pričom v prípade splnenia bonusových podmienok sa táto suma môže zvýšiť až na 10 miliónov eur.

Reprezentant USA patrí dlhodobo ku kľúčovým hráčom tímu, v tejto sezóne odohral vo všetkých súťažiach osem duelov s bilanciou dvoch gólov a jednej asistencie.

Pulisic pôsobí v milánskom klube od júla 2023, odvtedy zaznamenal podľa oficiálnych údajov klubu 44 gólov v 141 zápasoch.

„Je to neuveriteľné, som veľmi dojatý. Vždy som si želal predĺžiť zmluvu a som veľmi šťastný, že tu zostanem aj v nasledujúcich rokoch. V Miláne mi vždy dôverovali a dávali mi pocítiť, že som dôležitý. Som tu veľmi spokojný,“ uviedol Pulisic pre Sky Sport Italia.

Tabuľka Serie A

Serie A

    Christian Pulisic.
    Christian Pulisic.
    Dojatý Američan predĺžil v Miláne. Bonusy mu môžu výrazne zvýšiť plat
    dnes 11:36
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