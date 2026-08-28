AC Miláno pokračuje bez zaváhania, nováčik z Benátok si strelil vlastný gól

Serie A - 2. kolo
AC Miláno - Benátky 2:0 (0:0)
Góly: 69. Ramos, 89. Halhal (vlastný)
Futbalisti AC Miláno uspeli aj v 2. kole nového ročníka talianskej Serie A. Na San Sire zvíťazili nad Benátkami 2:0 a nadviazali na triumf 2:1 z pôdy FC Turín.
Miláno sa proti nováčikovi Serie A presadilo až po viac ako hodine hry, v 69. minúte strelou medzi nohy obrancu otvoril skóre Goncalo Ramos.
Minútu pred koncom riadnej hracej doby si dal vlastný gól Maročan Halhal, ktorý trafil loptu vyrazenú jeho brankárom Filipom Stankovičom.