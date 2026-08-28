AC Miláno pokračuje bez zaváhania, nováčik z Benátok si strelil vlastný gól

Hráči AC Miláno
Hráči AC Miláno (Autor: TASR/AP)
TASR|28. aug 2026 o 23:02
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Za Miláno sa presadil Goncalo Ramos.

Serie A - 2. kolo

AC Miláno - Benátky 2:0 (0:0)

Góly: 69. Ramos, 89. Halhal (vlastný)

Futbalisti AC Miláno uspeli aj v 2. kole nového ročníka talianskej Serie A. Na San Sire zvíťazili nad Benátkami 2:0 a nadviazali na triumf 2:1 z pôdy FC Turín.

Miláno sa proti nováčikovi Serie A presadilo až po viac ako hodine hry, v 69. minúte strelou medzi nohy obrancu otvoril skóre Goncalo Ramos.

Minútu pred koncom riadnej hracej doby si dal vlastný gól Maročan Halhal, ktorý trafil loptu vyrazenú jeho brankárom Filipom Stankovičom.

Tabuľka Serie A

Serie A

    Hráči AC Miláno
    Hráči AC Miláno
    AC Miláno pokračuje bez zaváhania, nováčik z Benátok si strelil vlastný gól
    dnes 23:02
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