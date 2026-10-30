VIDEO: San Siro čaká demolácia. AC Miláno a Inter odhalili plány na nový štadión

Talianske futbalové kluby AC Miláno a Inter Miláno predstavili plány výstavby nového spoločného štadióna, ktorý má nahradiť legendárne San Siro.
Moderná aréna s kapacitou 71.500 divákov ponesie názov Generali Stadium podľa najväčšej talianskej poisťovne.
Výstavba by sa mala začať v roku 2028 a prvý zápas je naplánovaný na sezónu 2031/2032. Cieľom je dokončiť štadión pred majstrovstvami Európy 2032, ktoré Taliansko usporiada spoločne s Tureckom.
Projekt predstavili na milánskom hrade Castello Sforzesco architekti Norman Foster a David Manica zo spoločností Foster + Partners a Manica.
VIDEO: AC a Inter predstavili plány výstavby nového štadióna
Nový štadión bude mať oválny tvar, konštrukciu z 80 obrovských kosoštvorcov a dvojito zakrivenú strechu. Tribúny budú rozdelené do dvoch úrovní a ich sklon dosiahne až 37 stupňov.
Osobitný dôraz kladú architekti na sektory najvášnivejších fanúšikov za oboma bránami a akustiku, ktorá má umocniť atmosféru.
„San Siro je viac pocit než budova. Všetko, čo sme pri tomto projekte robili, smerovalo k tomu, aby sme tento pocit preniesli do nového štadióna,“ zdôraznil Manica podľa AP.
Nová aréna vyrastie na súčasnom parkovisku v susedstve San Sira, na ktorom budú oba kluby pokračovať v zápasoch počas celej výstavby.
Historický Stadio Giuseppe Meazza, otvorený pred viac ako sto rokmi, následne z väčšej časti zbúrajú. Zostane z neho len malá časť, ktorá sa premení na pamätník, múzeum a komerčno-zábavnú zónu.
Zámer vyvolal odpor časti priaznivcov. Fanúšikovia Interu počas prezentácie rozvinuli transparent s nápisom „Svetlá na San Sire, tie nikdy nezhasnete,“ a skandovali heslá proti demolácii: „Ruky preč od San Sira!“
Kúpa areálu San Sira od mestskej radnice mala hodnotu 197 miliónov eur, pričom podľa prezidenta AC Miláno Paola Scaroniho plánujú kluby investovať do výstavby novej arény viac ako miliardu eur.
Očakáva sa, že ročné príjmy každého z klubov by mohli vzrásť zo súčasných približne 80 miliónov až na 180 miliónov eur.
Dodatočné financie majú priniesť koncerty, ďalšie iné podujatia, návštevy múzea, výťažky z priľahlej komerčno-nákupnej zóny či predaj práv na názov štadióna.