FIFA ho absolútne nezaujíma. Infantina vo voľbách nevyzve ani prezident PSG

Hoci patrí šéf združenia európskych futbalových klubov (EFC) Násir Al-Chelajfí k hlasným odporcom prezidenta FIFA Gianniho Infantina, o jeho pozíciu sa na budúci rok vo voľbách uchádzať nebude.
Na zasadnutí EFC v Kodani prezident Paris Saint-Germain povedal, že ho funkcie vo svetovej federácii nezaujíma.
"FIFA ma absolútne nezaujíma a nemám žiadnu agendu ani ambíciu tam byť. Nemyslím si, že som tým správnym človekom na túto pozíciu a tiež ju nechcem. Baví ma to, čo robím. FIFA pre mňa nie je. Ďakujem," uviedol Al-Chelajfí na tlačovej konferencii.
56-ročný Infantino je v časti futbalového sveta terčom kritiky okrem iného kvôli svojmu plánu predať súkromným investorom časť práv z majstrovstiev sveta, od ktorého následne pod tlakom odstúpil. Napriek tomu sa plánuje na budúci rok v marci uchádzať o znovuzvolenie a zatiaľ nemá protikandidáta.
Nebude ním ani dlhoročný Al-Chelajfího spojenec a ďalší z Infantinových kritikov Aleksander Čeferin.
Prezident Európskej únie UEFA vylúčil kandidatúru na šéfa svetového futbalu už skôr. Vo svojom prejave v Kodani Infantina opäť kritizoval bez toho, aby ho však vymenoval.
"Futbal nepotrebuje žiadnych cisárov," uviedol Čeferin v prejave, v ktorom symbolicky pripomenul rozprávku dánskeho spisovateľa Hansa Christiana Andersena Cisárove nové šaty.