    Slovan dostal v Paríži náklad, za ktorý sa nemusí vôbec hanbiť (podcast Spoza piva)

    Futbalisti Slovana Bratislava v zápase proti PSG.
    Futbalisti Slovana Bratislava v zápase proti PSG. (Autor: TASR/AP)
    Samuel Biroš, Timotej Gašper|16. sep 2026 o 19:15
    ShareTweet0

    Vitaj pri epizóde s číslom 176, kolektív.

    Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>

    Slovan Bratislava má pod Tourém za sebou prvý zápas v hlavnej fáze Lige majstrov.

    Postavil sa v ňom proti dvojnásobnému majstrovi v rade, PSG. Zápas nebol nič len zrkadlo reality.

    Silneli slová, či Slovan nemôže parížskych prekvapiť, no čakal snáď málokto. Výsledok 6:1 a priebeh zápasu však vôbec nie je pre Slovan hanbou či potupou, práve naopak. 

    Riešime tiež Samov výlet do Brna, kde sa po rokoch konalo v najvyššej lige mestské derby Artisu proti Zbrojovke.

    Ktorý tím sa stal Samov nový favorit a aké zážitky si odtiaľ nesie? Čekni aj náš najnovší vlog na Youtube! 

    Témou konca víkendu bol určite zápas Manchestru United proti Manchestru City.

    Derby s červenou kartou a kontroverzným gólom vzbudilo veľa emócií a nás zaujíma, čo si o tom myslíš ty. Napíš nám do správy alebo do komentárov! 

    VIDEO: 176. epizóda podcastu Spoza piva


    Podcast Spoza piva

    Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.

    Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.

    Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Google Podbean

    Tabuľka Ligy majstrov

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    2
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    1
    1
    0
    0
    5:0
    3
    V
    3
    BarcelonaBarcelonaBAR
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    4
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    1
    1
    0
    0
    4:0
    3
    V
    5
    ComoComoCOM
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    7
    SportingSportingSPO
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    8
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    9
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    10
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    11
    LensLensLEN
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    12
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    14
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    15
    ArsenalArsenalARS
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    16
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    18
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    19
    PSVPSVPSV
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    20
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    21
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    22
    SlaviaSlaviaSLA
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    23
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    24
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    25
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    26
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    27
    NeapolNeapolNAP
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    28
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    29
    GalatasarayGalatasarayGAL
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    30
    VikingVikingVIK
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    31
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    32
    RB LipskoRB LipskoLEI
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    33
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    34
    SabahSabahSAB
    1
    0
    0
    1
    0:4
    0
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Futbalisti Slovana Bratislava v zápase proti PSG.
    Futbalisti Slovana Bratislava v zápase proti PSG.
    Slovan dostal v Paríži náklad, za ktorý sa nemusí vôbec hanbiť (podcast Spoza piva)
    dnes 19:15
    Nachádzate sa tu:
    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Slovan dostal v Paríži náklad, za ktorý sa nemusí vôbec hanbiť (podcast Spoza piva)