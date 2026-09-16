Slovan dostal v Paríži náklad, za ktorý sa nemusí vôbec hanbiť (podcast Spoza piva)

Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>
Slovan Bratislava má pod Tourém za sebou prvý zápas v hlavnej fáze Lige majstrov.
Postavil sa v ňom proti dvojnásobnému majstrovi v rade, PSG. Zápas nebol nič len zrkadlo reality.
Silneli slová, či Slovan nemôže parížskych prekvapiť, no čakal snáď málokto. Výsledok 6:1 a priebeh zápasu však vôbec nie je pre Slovan hanbou či potupou, práve naopak.
Riešime tiež Samov výlet do Brna, kde sa po rokoch konalo v najvyššej lige mestské derby Artisu proti Zbrojovke.
Ktorý tím sa stal Samov nový favorit a aké zážitky si odtiaľ nesie? Čekni aj náš najnovší vlog na Youtube!
Témou konca víkendu bol určite zápas Manchestru United proti Manchestru City.
Derby s červenou kartou a kontroverzným gólom vzbudilo veľa emócií a nás zaujíma, čo si o tom myslíš ty. Napíš nám do správy alebo do komentárov!
VIDEO: 176. epizóda podcastu Spoza piva
Podcast Spoza piva
Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.
Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.