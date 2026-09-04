Sauer absolvoval premiéru v drese nemeckého tímu. Dostal šancu až za rozhodnutého stavu

Hráč Stuttgartu Bilal El Khannouss (vpredu) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako strelil úvodný gól v zápase 2. kola nemeckej Bundesligy VfB Stuttgart – 1. FC Kolín.
Hráč Stuttgartu Bilal El Khannouss (vpredu) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako strelil úvodný gól v zápase 2. kola nemeckej Bundesligy VfB Stuttgart – 1. FC Kolín. (Autor: TASR/dpa via AP)
TASR|4. sep 2026 o 22:51
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VFB bude jeden zo súperov Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov.

Bundesliga - 2. kolo

VFB Stuttgart - 1. FC Kolín 4:1 (1:0)

Góly: 39. El Khannous, 60. Prömel, 75. Demirovič, 90. Vagnoman - 81. Bulter

/L. Sauer (Stuttgart) nastúpil v 78. minúte/

Futbalisti VfB Stuttgart zvíťazili v 2. kole nemeckej Bundesligy nad 1. FC Kolín 4:1. O triumfe domácich rozhodli Bilal El Khannous, Grischa Prömel, Ermedin

Demirovič a Josha Vagnoman. Premiéru v drese Stuttgartu absolvoval slovenský reprezentant Leo Sauer, ktorý nastúpil v 78. minúte.

VFB bude jeden zo súperov Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov, „belasí" ho privítajú 14. októbra.

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Hráč Stuttgartu Bilal El Khannouss (vpredu) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako strelil úvodný gól v zápase 2. kola nemeckej Bundesligy VfB Stuttgart – 1. FC Kolín.
    Hráč Stuttgartu Bilal El Khannouss (vpredu) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako strelil úvodný gól v zápase 2. kola nemeckej Bundesligy VfB Stuttgart – 1. FC Kolín.
    Sauer absolvoval premiéru v drese nemeckého tímu. Dostal šancu až za rozhodnutého stavu
    dnes 22:51
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