Sauer absolvoval premiéru v drese nemeckého tímu. Dostal šancu až za rozhodnutého stavu

Bundesliga - 2. kolo
VFB Stuttgart - 1. FC Kolín 4:1 (1:0)
Góly: 39. El Khannous, 60. Prömel, 75. Demirovič, 90. Vagnoman - 81. Bulter
/L. Sauer (Stuttgart) nastúpil v 78. minúte/
Futbalisti VfB Stuttgart zvíťazili v 2. kole nemeckej Bundesligy nad 1. FC Kolín 4:1. O triumfe domácich rozhodli Bilal El Khannous, Grischa Prömel, Ermedin
Demirovič a Josha Vagnoman. Premiéru v drese Stuttgartu absolvoval slovenský reprezentant Leo Sauer, ktorý nastúpil v 78. minúte.
VFB bude jeden zo súperov Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov, „belasí" ho privítajú 14. októbra.