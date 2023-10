Indonézia nečakane zmenila názor. Spoločná kandidatúra s Austráliou sa konať nebude

Iba v úzadí sa spomínal aj možný záujem Austrálčanov, no jeho váha mala vzrásť po tom, ako Thohir potvrdil diskusie s austrálskou stranou o možnej spoločnej kandidatúre, súčasťou ktorej by mohli byť aj Malajzia a Singapur.

Záujem Saudskej Arábie o MS 2034 si už vyslúžil kritiku za to, že krajina chce prostredníctvom vrcholného podujatia zlepšiť svoj obraz vo svete a "skryť" chabé dodržiavanie ľudských práv. Erick Thohir, ktorý je tiež členom indonézskej vlády a má blízko k Infantinovi, v stredu tiež uviedol, že Indonézia sa bude usilovať o právo organizovať MS pri ďalšej šanci, ktorá by mohla prísť v roku 2046.

Záujemcovia o MS 2034 musia do konca októbra prejaviť formálny záujem a do konca novembra doručiť podpísané dokumenty, súčasťou ktorých bude aj záruka miestnej vlády resp. miestnych vlád.

Ak by svetový šampionát o jedenásť rokov hostila v Saudská Arábia, konal by sa podobne ako ten ostatný pravdepodobne v novembri a decembri.

Indonézia mala v tomto roku hostiť svetový šampionát futbalistov do 20 rokov, no o túto možnosť prišla tesne pred štartom podujatia, keďže žiadala o vylúčenie Izraela z turnaja. Už o mesiac by sa v Indonézii mal začal svetový šampionát futbalistov do 17 rokov.

Indonézske Bali malo hostiť Svetové plážové hry, ktoré napokon tesne pred začiatkom zrušili pre nedostatok financií.