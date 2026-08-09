    Frličková si udržala výkonnosť. Z nevýhodnej dráhy vybojovala solídny výsledok

    Laura Frličková
    Laura Frličková (Autor: SAZ/MATYÁŠ KLÁPA)
    TASR|9. aug 2026 o 07:20
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    Za medailou zaostala o 26 stotín.

    Slovenka Laura Frličková obsadila siedme miesto v behu na 100 metrov cez prekážky na atletických majstrovstvách sveta do 20 rokov v Eugene.

    Z nevýhodnej prvej dráhy, ktorá vyplynula z celkovo 9. miesta v semifinále, dokázala výkonom 13,23 s vrátiť semifinálovú prehru Slovinke Hane Sekneovej (13,30) a zdolala aj Američanku Tori Goodsonovú (13,34).

    Od medailového stupienka delilo mladú Slovenku 26 stotín sekundy. Na pódiové umiestnenia nedosiahla ani jedna z piatich európskych finalistiek.

    Frličková si tak udržala status štvrtej najrýchlejšej pretekárky zo starého kontinentu, čo zodpovedá aj jej výsledku z minuloročného šampionátu v Tampere.

    Pred ňou skončili Švajčiarka Jil Sanchezová (13,03 na 4. mieste), Nemka Daryl Ndasiová (13,11 na 5. mieste) a len dorastenecká adeptka Alessia Succová z Talianska (13,19 na 6. mieste).

    Zlato v novom svetovom výkone roka do 20 rokov (12,91 s) získala Američanka Madeline Cooperová, ktorá bežala v druhej dráhe tesne vedľa Frličkovej.

    Striebornú medailu si odnáša Tumi Ramokgopaová z Juhoafrickej republiky (12,96 s) a bronz vybojovala Jamajčanka Tiana Marshallová (12,97 s).

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