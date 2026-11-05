Rázna reakcia Francúzska na návrat Rusov. Rozhodli sa odstúpiť z majstrovstiev sveta

Francúzska hokejová federácia (FFHG) vyjadrila nesúhlas s rozhodnutím Športového arbitrážneho súdu (CAS), ktorý nariadil návrat ruských reprezentácií na turnaje Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).
„Výkonná výbor FFHG sa domnieva, že toto rozhodnutie dostatočne nezohľadňuje ťažkosti spojené s organizovaním medzinárodných súťaží, ani postoje viacerých zúčastnených krajín," uvádza sa v stanovisku.
Francúzi pripomenuli, že viaceré národné federácie už odmietli nastúpiť proti ruským reprezentáciám. Niektoré hostiteľské mestá navyše nechcú organizovať turnaje s ich účasťou a štátne orgány avizovali obmedzenia vstupu ruských športovcov na svoje územie.
Francúzska hokejová federácia zároveň oznámila konkrétne opatrenie. Jednomyseľne rozhodla o odstúpení svojej parahokejovej reprezentácie z majstrovstiev sveta C-skupiny, ktoré sa uskutočnia od 8. do 13. decembra v hlavnom meste Mexika.
Na turnaji organizovanom federáciou World Para Ice Hockey (WPIH), nezávisle od IIHF, má štartovať aj Rusko. Vzájomný zápas s Francúzskom bol naplánovaný na 10. decembra.
„Podmienky na zabezpečenie riadneho priebehu tejto súťaže nie sú splnené,“ zdôvodnila federácia svoje rozhodnutie.
Jej predstavitelia zároveň vyjadrili ľútosť nad odstúpením z turnaja. Uvedomujú si totiž športové aj ľudské dôsledky pre hráčov a členov realizačného tímu, ktorí sa na šampionát pripravovali.
Francúzi tiež upozornili, že návrat Rusov môže ovplyvniť systém postupov do vyšších divízií aj účasť francúzskych hokejistiek na elitných MS žien v novembri 2027.
Federácia zároveň opätovne vyjadrila solidaritu s Ukrajinou. Pripomenula, že od začiatku vojny pomáhala ukrajinským hokejistom vrátane mladých hráčov, ktorí prišli do Francúzska so svojimi rodinami.
„Vývoj situácie budeme pozorne sledovať aj vzhľadom na to, že Francúzsko má v roku 2028 organizovať seniorské majstrovstvá sveta v hokeji," dodala federácia vo vyhlásení.
Francúzska mužská reprezentácia pritom momentálne nepatrí medzi účastníkov elitnej kategórie majstrovstiev sveta. Po zostupe v roku 2025 obsadila na tohtoročnom šampionáte I. divízie A-skupiny tretie miesto a aj v roku 2027 bude hrať o úroveň nižšie.
Svojím stanoviskom sa Francúzi zároveň pridávajú k rastúcemu odporu európskych hokejových krajín vrátane Fínska, Švédska a Česka.
Tie už oznámili, že v prípade návratu ruských reprezentácií odmietnu proti nim nastúpiť, pokiaľ bude pokračovať vojna na Ukrajine.