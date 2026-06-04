    Majstrovstvá sveta bez cestovania do USA? Francúzi chystajú bezplatné projekcie v kinách

    Francúzsky prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte Macron pózujú na spoločnej fotografii s francúzskou futbalovou reprezentáciou.
    Francúzsky prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte Macron pózujú na spoločnej fotografii s francúzskou futbalovou reprezentáciou. (Autor: TASR/AP)
    SITA|4. jún 2026 o 16:11
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    Reaguje aj na vysoké náklady spojené s cestovaním fanúšikov do USA.

    Francúzska futbalová federácia (FFF) pripravuje projekt, v rámci ktorého by mohli fanúšikovia sledovať zápasy francúzskej reprezentácie na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike bezplatne v kinách po celej krajine.

    Ako referuje web denníka AS, v rozhovore pre France Info to potvrdil prezident federácie Philippe Diallo.

    Podľa spomenutého funkcionára už federácia začala rokovať s viacerými prevádzkovateľmi kín.

    „Uvažujeme o využití rôznych kín na bezplatné vysielanie zápasov reprezentácie. Prebiehajú rokovania s viacerými sieťami kín, aby sa tento projekt mohol uskutočniť,“ uviedol.

    Program Francúzska na MS vo futbale 2026

    16.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 6
    Francúzsko
    Francúzsko
    vs.
    Senegal
    Senegal
    New York | New York
    22.06. 23:00
    | Skupina I | Matchday 12
    Francúzsko
    Francúzsko
    vs.
    Irak
    Irak
    Philadelphia | Philadelphia
    26.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 16
    Nórsko
    Nórsko
    vs.
    Francúzsko
    Francúzsko
    Boston | Boston

    Šéf francúzskeho futbalu zdôraznil, že cieľom je zachovať dostupnosť svetového šampionátu pre všetkých fanúšikov.

    „Futbal a majstrovstvá sveta musia zostať populárne, a teda prístupné pre všetkých,“ povedal Diallo.

    Iniciatíva prichádza v období, keď mnohí Francúzi čelia vysokým nákladom na cestovanie do Spojených štátov amerických, kde sa bude konať najbližší svetový šampionát. Bezplatné premietanie zápasov by tak malo umožniť fanúšikom sledovať reprezentáciu bez dodatočných výdavkov.

    Diallo zároveň prezradil aj športové ambície francúzskeho tímu. Podľa neho je minimálnym cieľom reprezentácie postup do semifinále majstrovstiev sveta.

    Myšlienka premietania futbalu v kinách nie je vo Francúzsku úplnou novinkou.

    Klub FC Paríž už v minulosti spustil projekt „CineFoot“ v parížskom kine Grand Rex, kde fanúšikom ponúkol premietanie všetkých zápasov tímu počas sezóny.

    Tabuľka: Skupina I

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    IrakIrakIRQ
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    NórskoNórskoNOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    SenegalSenegalSEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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