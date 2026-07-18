Slovenskí footgolfisti žiaria na svetom šampionáte juniorov. Získali už dva cenné kovy

Slovenskí footgolfisti.
Slovenskí footgolfisti. (Autor: Facebook/FootGolf Slovakia)
TASR|18. júl 2026 o 19:48
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V súťažiach miešaných tímov sa radovali zo zlata a striebra.

Slovenskí reprezentanti vo footgolfe získali na majstrovstvách sveta juniorov v nemeckom Gahlenzi dva cenné kovy v súťažiach miešaných tímov.

Vo vekovej kategórii od 16 do 18 rokov si titul vybojovala slovenská dvojica Klaudia Nemcová – Samuel Sopko a v kategórii 13 – 15 rokov skončilo duo Kristína Vöröšová – Lukáš Konečný na striebornej priečke.

Nemcová so Sopkom triumfovali s päťkopovým náskokom pred Slovinskom a Maďarskom.

O strieborných medailách napokon rozhodol rozstrel, v ktorom uspeli Slovinci. V mladšej vekovej kategórii obsadili Vöröšová s Konečným druhé miesto, keď za víťazným Slovinskom zaostali o dva kopy. Tretie Španielsko stratilo na Slovákov štyri kopy.

Kvalitné výkony predvádzajú slovenskí reprezentanti aj v individuálnych súťažiach. Pred nedeľňajším záverečným tretím kolom vedie v kategórii dievčat 16 – 18 rokov s náskokom 14 kopov svetová ženská jednotka Klaudia Nemcová, štvrtá z MS 2026 v Acapulcu v ženskej kategórii.

Ak si udrží súčasnú formu, zlatá medaila by jej už nemala uniknúť. V kategórii dievčat 13 – 15 rokov figuruje Kristína Vöröšová na priebežnom druhom mieste so stratou dvoch kopov na vedúcu hráčku zo Slovinska.

Medzi chlapcami je v kategórii 13 – 15 rokov na priebežnom treťom mieste Lukáš Konečný, zatiaľ čo v kategórii 16 – 18 rokov patrí Samuelovi Sopkovi priebežná štvrtá priečka pred záverečným kolom. Informovala o tom v tlačovej správe Slovenská footgolfová asociácia.

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