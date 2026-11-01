Čermáková potvrdila dominanciu na Slovensku. Získala pohár prezidenta asociácie

Dvojnásobná majsterka sveta vo footgolfe Lucia Čermáková zvíťazila po tretí raz na turnaji O Pohár prezidenta Slovenskej footgolfovej asociácie (SFGA).
Tretí ročník podujatia sa uskutočnil v nedeľu v Trnave pri príležitosti Medzinárodného dňa footgolfu žien.
Čermáková, svetová šampiónka z rokov 2023 a 2026, absolvovala 18 jamiek na 52 kopov, teda 20 pod par ihriska.
V absolútnom poradí aj v kategórii footgolfistiek zvíťazila s náskokom troch kopov pred Janou Göghovou a tretia skončila Eva Valášková s 56 kopmi, obe FootGolfový klub Senec.
Medzi juniorkami triumfovala Kristína Vöröšová a v kategórii nefootgolfistiek Lenka Sobolová, obe z 1. SFGK Carpathians Slovakia.