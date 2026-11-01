Čermáková potvrdila dominanciu na Slovensku. Získala pohár prezidenta asociácie

Lucia Čermáková.
Lucia Čermáková. (Autor: Facebook FootGolf Slovakia)
TASR|1. nov 2026 o 15:00
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Čermáková, svetová šampiónka z rokov 2023 a 2026, absolvovala 18 jamiek na 52 kopov.

Dvojnásobná majsterka sveta vo footgolfe Lucia Čermáková zvíťazila po tretí raz na turnaji O Pohár prezidenta Slovenskej footgolfovej asociácie (SFGA).

Tretí ročník podujatia sa uskutočnil v nedeľu v Trnave pri príležitosti Medzinárodného dňa footgolfu žien.

Čermáková, svetová šampiónka z rokov 2023 a 2026, absolvovala 18 jamiek na 52 kopov, teda 20 pod par ihriska.

V absolútnom poradí aj v kategórii footgolfistiek zvíťazila s náskokom troch kopov pred Janou Göghovou a tretia skončila Eva Valášková s 56 kopmi, obe FootGolfový klub Senec.

Medzi juniorkami triumfovala Kristína Vöröšová a v kategórii nefootgolfistiek Lenka Sobolová, obe z 1. SFGK Carpathians Slovakia.

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