Na tlačovej konferencii FNC padali údery, známi raperi si nič nedarovali

Jeden z takýchto duelov bude aj konfrontácia Čis T vs Faryer Flexking. A že to bude osobné predznamenala už výmena názorov na tlačovej konferencii.

„Keď idem do boja, tak nikdy nie na pol plynu, ale stále ako blázon. Tak si to môžete odvodiť, ako to asi bude vyzerať. Ja sa bolesti nebojím, mám vysoký prah bolesti.“

Tieto slová nenechali chladným súpera a Čis T pohotovo zakontroval.

„Gratulujem svojmu súperovi, je to paráda, akurát bachari sa skôr vyjadrili, že tam umýval miestnosti, ako by tam naozaj trénoval väzňov. Takže vôbec mi to nevadí a želám mu krásne zberné suroviny, nech trénuje, lebo sa na to všetci tešíme a ja najviac.“

Po týchto vyjadreniach bolo jasné, že prvý staredown bude naozaj zaujímavý a to sa aj potvrdilo, keď po pár sekundách a postrčení poslal Čis T súperovi facku, po ktorej nastala poriadna mela. Tú nakoniec musel hasiť až Valábik.