Ďalšia exhibícia. Floyd Mayweather sa stretne s bojovníkom MMA

TOKYO. Ani po skončení kariéry nezaháľa. Bývalý viacnásobný svetový šampión v boxe Floyd Mayweather ml. (50-0 Box) sa čoskoro vráti do ringu.

„Je to úžasný pocit cestovať po svete a účasniť sa takýchto exhibičných zápasov. Môj športový odkaz je nespochybniteľný, ale stále ma baví trénovať a zabávať ľudí.

Oznámenie o súboji prišlo iba deň potom, čo bol známy bojovník uvedený do medzinárodnej boxerskej siene slávy (IBHOF).

Som si istý, že (Mikuru Asakura) do toho pôjde naplno, ale to nie je nič, čo by som nezažil. Mojou prácou je tam ísť, byť sám sebou, zabaviť sa a vydať zo seba maximum,“ povedal na tlačovej konferencii neporazený bojovník.

Mayweather ml. sa v Japonsku už v minulosti predstavil.