Majsterky Slovenska padajú v tabuľke. Za dva dni prehrali dva zápasy

Víkendové dvojkolo florbalovej Hyundai Extraligy žien prinieslo dve prehry úradujúcich majsteriek z Pruského.
V sobotu prekvapujúco doma podľahli Fiľakovu a v nedeľu taktiež prehrali na domácom ihrisku s líderkami súťaže zo Spišskej Novej Vsi.
Plné bodové zisky a štedrý víkend zaznamenali Kysučanky, taktiež Spišiačky, ale aj dievčatá z Partizánskeho.
Naďalej bez bodu je na poslednom mieste bratislavský tím Oxdog Snipers.
Hyundai Extraliga žien - 6. kolo:
MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto – Oxdog Snipers Bratislava 8:2 (2:1, 2:0, 4:1)
Góly: 10. Šamajová (Chúpeková), 12. Chúpeková (Komzalová), 31. Chúpeková (Šamajová), 36. Hlávková (Chúpeková), 46. Komzalová, 49. Zgierska (Chúpeková), 53. Chúpeková, 57. Šamajová (Chúpeková) - 14. Sedliaková (Hergottová), 57. Lauková (Šajbenová)
ŠK 98 Pruské - FTC Bojkun Trucks Fiľakovo 4:7 (2:2, 2:3, 0:2)
Góly: 19. Gáborová (Trošková), 20. Hrehušová (Pintérová), 21. Trošková, 29. Goldčiterová (vl.) - 4. Kallaiová (Muzslayová), 20. Kovácsová (Muzslayová), 23. Tóthová (Kamenská), 25. Töröková (Kovácsová), 36. Kallaiová (Uhrinová), 52. Kamenská (Tóthová), 55. Muzslayová (Töröková)
FBK Harvard Partizánske - ŠK Florbal Modra 10:2 (4:0, 1:1, 5:1)
Góly: 4. Gabrielová (Mrázová), 13. Vršková (Gabrielová), 15. Kovačovicová (Túčeková), 17. Valentová (Gabrielová), 36. Kovačovicová (Bebjaková), 47. Škvareninová (Gabrielová), 49. Vršková (Gabrielová), 50. Valentová (Mrázová), 53. Vršková (Mrázová), 58. Vršková (Mrázová) - 36. Patáková (Tešovičová), 60. Tabaková (Holekšiová)
NTS FK - ZŠ Nemšová - ŠK FbK Kométa Spišská Nová Ves 6:15 (1:4, 2:6, 3:5)
Góly: 19. Kukučová (Kulová), 27. Marcinková (vl.), 30. Artmannová (Čelinská), 42. Čelinská (Kukučová), 48. Papierniková (Vyletelková), 57. Gombásová (Vyletelková) - 5. Hrabovská (Bajtošová), 8. Hrabovská (Stanková), 15. Galčíková (Hrabovská), 16. Grossová (Talpašová), 21. Semanová, 22. Hrabovská (Točeková), 36. Bajtošová (Hrabovská), 36. Semanová (Grossová), 39. Grossová, 40. Semanová (Grossová), 44. Grossová (Semanová), 44. Hrabovská (Točeková), 49. Talpašová (Kocúrová), 53. Grossová (Kocúrová), 59. Marcinková (Točeková)
MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto - ŠK Florbal Modra 16:2 (5:1, 2:1, 9:0)
Góly: 5. Chúpeková (Šamajová), 10. Chúpeková (Šamajová), 11. Priečková (Chúpeková), 13. Záteková (Komzalová), 17. Hlávková (Šamajová), 29. Šamajová (Hlávková), 34. Šamajová (Vrúbelová), 41. Zgierska (Chúpeková), 43. Záteková, 44. Dúbravská (Chúpeková), 46. Hlávková (Kubašková), 49. Vrúbelová (Záteková), 50. Priečková (Kubašková), 50. Kubašková (Hlávková), 58. Dúbravská (Záteková), 58. Bajanková (Vrúbelová) - 5. Tabaková (Ondrejcová), 36. Holekšiová (Patáková)
ŠK 98 Pruské - ŠK FbK Kométa Spišská Nová Ves 3:4 (1:0, 1:1, 1:3)
Góly: 14. Gáborová (Levčíková), 26. Pintérová (Reseková), 51. Hrehušová - 24. Talpašová (Semanová), 42. Bajtošová (Bajtošová), 45. Semanová (Kocúrová), 51. Hrabovská (Bajtošová)
FBK Harvard Partizánske - Oxdog Snipers Bratislava 6:5 (2:2, 3:1, 1:2)
Góly: 11. Valentová (Gabrielová), 20. Mrázová (Valentová), 22. Kovačovicová (Sasková), 27. Birová (Bartošová), 27. Vršková (Gabrielová), 41. Mrázová (Škvareninová) - 1. Hergottová, 11. Hergottová (Soroková), 29. Hergottová (Mišíková), 53. Šajbenová, 55. Zúberová (Hergottová)
NTS FK - ZŠ Nemšová - FTC Bojkun Trucks Fiľakovo 14:4 (5:1, 4:1, 5:2)
Góly: 4. Gombásová, 5. Gálfiová (Borovská), 14. Papierniková (Kulová), 15. Kopčanova (Gombásová), 15. Kukučová, 21. Gombásová, 26. Kopčanova (Gombásová), 30. Papierniková, 38. Kulová (Vyletelková), 47. Kulová (Vyletelková), 48. Kulová (Papierniková), 57. Gombásová (Gálfiová), 58. Kukučová, 60. Suchá (Kováčová) - 1. Töröková (Kallaiová), 28. Töröková (Muzslayová), 50. Uhrinová (Tóthová), 54. Töröková (Kovácsová)