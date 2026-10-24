Snipers pokračuje bez zaváhania, stred tabuľky je poriadne našliapaný

Siedme kolo florbalovej Extraligy mužov bolo rozdelené do dvoch hracích dní.
Už v piatok sa odohrali dva súboje, keď sa v derby pod hradom Matúša Čáka stretli úradujúci majstri z 1. FBC Trenčín proti mestskému rivalovi FBK AS.
Súboj o mesto napokon ovládlo 1. FBC (6:2) a posunulo sa v tabuľke na druhé miesto.
Druhý piatkový duel už dopoludnia zabezpečili v Tvrdošíne hráči Nižnej so žilinskými „kobylkami“ (5:10). Bol to po siedmich rokoch „School Match“ pre deti z okolitých škôl.
Odohrali sa aj dva derby súboje v hlavnom meste, kde suverénny líder súťaže Oxdog Snipers zdolal Hurikán 8:5.
Vicemajstri z ŠK LIDO nestačili na Tsunami Záhorskú Bystricu, ktorej podľahli 6:8.
V metropole Východu vládne košické Florko, ktoré zvíťazilo nad ATU 8:4.
Extraliga mužov - 7. kolo:
FBK Nižná - FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 5:10 (2:2, 1:2, 2:6)
Góly: 12. Reguly (Latka), 20. Reguly, 26. Latka (Pallo), 55. Pallo (Santer), 59. Reguly (Kakačka) - 5. Miške, 15. Sabol (Šuška), 22. Zajac (Mirt), 24. Pokorný (Cvacho), 46. Sabol (Šustek), 50. Šuška (Miške), 53. Mirt (Miške), 56. Zajac (Cvacho), 56. Jančo (Cvacho), 60. Zajac (Cvacho)
1. FBC Trenčín - FBK AS Trenčín 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)
Góly: 4. Timko (Kvasnica), 4. Masár (Korhonen), 22. Masár (Korhonen), 36. Bútora (Ochránek), 51. Amrich (Timko), 56. Masár (Kvasnica) - 17. Daranský (Malík), 35. Bagín (Krecháč)
FK Florko Košice - FaBK ATU Košice 8:4 (0:2, 5:0, 3:2)
Góly: 23. Králik (Tomčo), 33. Králik, 35. Nagy (Singovszki), 37. Macinský, 39. Hrabovský (Macinský), 42. Hrabovský (Tomčo), 44. Kátlovský (Andrejko), 60. Tomčo - 16. Olekšák (Bezeg), 18. Rosič (Fedorčák), 52. Fedorčák (Belovič), 56. Fedorčák (Belovič), 56. Fedorčák (Olekšák)
Oxdog Snipers Bratislava - VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 8:5 (2:2, 3:1, 3:2)
Góly: 5. Pacek (Kubík), 18. Pacek (Šifra), 24. Šifra (Ondruška), 26. Nyitray (Sedliak), 33. Ponomarenko (Šifra), 47. Ponomarenko (Šifra), 55. Marioth (Kubík), 56. Ponomarenko - 3. Šiša (Pollák), 13. Bednárik (Baksay), 22. Lazor (Bednárik), 50. Žatko (Pollák), 53. Lacko
Tsunami Záhorská Bystrica - ŠK LIDO Prírodovedec Ružinov 8:6 (4:3, 2:0, 2:3)
Góly: 7. Kovaľ (Jurica), 8. Krajčír (Chochol), 15. Lauko (Kovaľ), 20. Banga, 26. Dulovec (Naništa), 34. Banga, 48. Banga (Kovaľ), 60. Banga (Lauko) - 7. Nôta (Kusenda), 13. Nehila (Kusenda), 17. Dluhoš, 46. Vrábel (Nehila), 51. Dluhoš (Nôta), 60. Nôta (Steller)
DTF team Detva Joxers - FBC Predator Sabinov 3:7 (3:2, 0:1, 0:4)
Góly: 1. Kulich, 7. Sabo (Lehocký), 14. Kulich (Sabo) - 8. Bačišin (Petruška), 11. Bačišin (Petruška), 30. Čekan (Letkovský), 45. Grich, 46. Bačišin (Čekan), 52. Jánošík (Kandráč), 52. Kriš (Bačišin)