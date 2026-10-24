Snipers pokračuje bez zaváhania, stred tabuľky je poriadne našliapaný

Florbalisti Snipers Bratislava.
Florbalisti Snipers Bratislava. (Autor: Facebook Snipers Bratislava)
TASR|24. okt 2026 o 22:36
ShareTweet0

V Bratislave sa odohrali dva derby súboje.

Siedme kolo florbalovej Extraligy mužov bolo rozdelené do dvoch hracích dní.

Už v piatok sa odohrali dva súboje, keď sa v derby pod hradom Matúša Čáka stretli úradujúci majstri z 1. FBC Trenčín proti mestskému rivalovi FBK AS.

Súboj o mesto napokon ovládlo 1. FBC (6:2) a posunulo sa v tabuľke na druhé miesto.

Druhý piatkový duel už dopoludnia zabezpečili v Tvrdošíne hráči Nižnej so žilinskými „kobylkami“ (5:10). Bol to po siedmich rokoch „School Match“ pre deti z okolitých škôl.

Odohrali sa aj dva derby súboje v hlavnom meste, kde suverénny líder súťaže Oxdog Snipers zdolal Hurikán 8:5.

Vicemajstri z ŠK LIDO nestačili na Tsunami Záhorskú Bystricu, ktorej podľahli 6:8.

V metropole Východu vládne košické Florko, ktoré zvíťazilo nad ATU 8:4.

Extraliga mužov - 7. kolo:

FBK Nižná - FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 5:10 (2:2, 1:2, 2:6)

Góly: 12. Reguly (Latka), 20. Reguly, 26. Latka (Pallo), 55. Pallo (Santer), 59. Reguly (Kakačka) - 5. Miške, 15. Sabol (Šuška), 22. Zajac (Mirt), 24. Pokorný (Cvacho), 46. Sabol (Šustek), 50. Šuška (Miške), 53. Mirt (Miške), 56. Zajac (Cvacho), 56. Jančo (Cvacho), 60. Zajac (Cvacho)

1. FBC Trenčín - FBK AS Trenčín 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)

Góly: 4. Timko (Kvasnica), 4. Masár (Korhonen), 22. Masár (Korhonen), 36. Bútora (Ochránek), 51. Amrich (Timko), 56. Masár (Kvasnica) - 17. Daranský (Malík), 35. Bagín (Krecháč)

FK Florko Košice - FaBK ATU Košice 8:4 (0:2, 5:0, 3:2)

Góly: 23. Králik (Tomčo), 33. Králik, 35. Nagy (Singovszki), 37. Macinský, 39. Hrabovský (Macinský), 42. Hrabovský (Tomčo), 44. Kátlovský (Andrejko), 60. Tomčo - 16. Olekšák (Bezeg), 18. Rosič (Fedorčák), 52. Fedorčák (Belovič), 56. Fedorčák (Belovič), 56. Fedorčák (Olekšák)

Oxdog Snipers Bratislava - VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 8:5 (2:2, 3:1, 3:2)

Góly: 5. Pacek (Kubík), 18. Pacek (Šifra), 24. Šifra (Ondruška), 26. Nyitray (Sedliak), 33. Ponomarenko (Šifra), 47. Ponomarenko (Šifra), 55. Marioth (Kubík), 56. Ponomarenko - 3. Šiša (Pollák), 13. Bednárik (Baksay), 22. Lazor (Bednárik), 50. Žatko (Pollák), 53. Lacko

Tsunami Záhorská Bystrica - ŠK LIDO Prírodovedec Ružinov 8:6 (4:3, 2:0, 2:3)

Góly: 7. Kovaľ (Jurica), 8. Krajčír (Chochol), 15. Lauko (Kovaľ), 20. Banga, 26. Dulovec (Naništa), 34. Banga, 48. Banga (Kovaľ), 60. Banga (Lauko) - 7. Nôta (Kusenda), 13. Nehila (Kusenda), 17. Dluhoš, 46. Vrábel (Nehila), 51. Dluhoš (Nôta), 60. Nôta (Steller)

DTF team Detva Joxers - FBC Predator Sabinov 3:7 (3:2, 0:1, 0:4)

Góly: 1. Kulich, 7. Sabo (Lehocký), 14. Kulich (Sabo) - 8. Bačišin (Petruška), 11. Bačišin (Petruška), 30. Čekan (Letkovský), 45. Grich, 46. Bačišin (Čekan), 52. Jánošík (Kandráč), 52. Kriš (Bačišin)

Florbal

    Florbalisti Snipers Bratislava.
    Florbalisti Snipers Bratislava.
    Snipers pokračuje bez zaváhania, stred tabuľky je poriadne našliapaný
    dnes 22:36
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Florbal»Snipers pokračuje bez zaváhania, stred tabuľky je poriadne našliapaný