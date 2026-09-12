Kométa zo Spiša rozobrala Fiľakovo. Slovenské majsterky vstúpili do sezóny prehrou

Florbalová Hyundai Extraliga žien odštartovala úvodným kolom novú sezónu.
Vicemajstrovský tím Kométa Spišská Nová Ves zdemoloval Fiľakovo debaklom 18:3.
Úradujúce majsterky z Pruského prehrali v považskom derby v Nemšovej 2:3 po samostatných nájazdoch.
Bratislavský Snipers mal podstatne vyššie očakávania od vstupu do súťaže, no prehral doma s posledným tímom minuloročnej sezóny Modrou tesne 2:3.
Bronzový tím z Partizánskeho dokázal uchmatnúť dva body do tabuľky po výhre 7:6 na Kysuciach víťazným gólom v predĺžení.
Hyundai Extraliga žien - 1. kolo:
FbK Kométa Spišská Nová Ves – FTC Bojkun Trucks Fiľakovo 18:3 (2:1, 6:0, 10:2)
Góly: 5. Galčíková (Uličná), 7. Cupráková (Hrabovská), 22. Cupráková (Hrabovská), 22. Točeková, 28. Marcinková (Hrabovská), 34. Grossová (Talpašová), 40. Bajtošová (Uličná), 40. Talpašová (Stanková), 42. Točeková (Hrabovská), 42. Stanková, 44. Hrabovská, 47. Grossová (Kocúrová), 51. Grossová (Talpašová), 52. Cupráková (Hrabovská), 54. Talpašová (Grossová), 58. Točeková (Hrabovská), 60. Marcinková (Lorenčíková), 60. Grossová - 3. Uhrinová (Krnáčová), 49. Muzslayová, 59. Tóthová (Muzslayová)
Oxdog Snipers Bratislava - ŠK Florbal Modra 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Góly: 5. Vargová (Šusteková), 10. Vargová (Jurkovičová) - 11. Bučeková (Caiberová), 38. Holekšiová, 49. Holekšiová (Tabaková)
NTS FK-ZŠ Nemšová - ŠK 98 Pruské 3:2 sn (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 33. Čelinská (Kopčanova), 47. Gálfiová (Borovská), 65. Kukučová - 30. Hambálková (Hajdúchová), 52. Pintérová (Trošková)
MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto - FBK Harvard Partizánske 6:7 pp (2:1, 2:4, 2:1 - 0:1)
Góly: 18. Dúbravská (Faktorová), 20. Bajanková (Chúpeková), 23. Svrčková (Faktorová), 32. Chúpeková (Faktorová), 44. Chúpeková, 46. Priečková (Bajanková) - 18. Bebjaková, 23. Kovačovicová (Birová), 29. Valentová, 30. Túčeková (Valentová), 33. Mrázová (Gabrielová), 59. Škvareninová (Mrázová), 65. Valentová (Bebjaková)