Snipers sú po troch kolách na čele ligy, bratislavský Hurikán doma zaskočil Žilinu

Až v troch zápasoch florbalovej Extraligy mužov prišlo k prekvapeniam. Bratislavský Hurikán doma zaskočil hráčov Grasshoppers Žilina a zdolal ich 7:6.
Vicemajstri z ŠK LIDO Prírodovedec Ružinov nestačili doma na FBK AS Trenčín, podľahli mu 6:9.
V repríze uplynulého semifinále prehrali úradujúci majstri Slovenska z 1. FBC Trenčín pod hradom Matúša Čáka s Tsunami Záhorská Bystrica 4:5.
Tím Oxdog Snipers Bratislava zaznamenal dve víťazstvá na ihriskách súperov. V sobotu si poradili na Orave s Nižnou 7:3 a v nedeľu v predohrávke 4. kola vyhral v Žiline 6:4.
Snipers je tak jediným tímom bez straty bodu a zároveň suverénnym lídrom súťaže.
Extraliga mužov – 3. kolo:
1. FBC Trenčín – Tsunami Záhorská Bystrica 4:5 (1:1, 2:3, 1:1)
Góly: 3. Habánek (Daniel), 29. Hatala (Machara), 40. Amrich (Ochránek), 46. Tielinen (Machara) – 16. Jurica (Kovaľ), 24. Jurica (Kovaľ), 27. Chochol (Pempek), 39. Kovaľ (Dikacz), 43. Kupec (Dikacz)
VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava – FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 7:6 (3:2, 3:2, 1:2)
Góly: 4. Šiša (Pollák), 13. Harbut, 18. Šiša (Pollák), 29. Baksay, 39. Bednárik (Blahut), 39. Zadňančin (Doganov), 50. Bednárik (Baksay) – 12. Cvacho (Mirt), 20. Habrún (Jančo), 32. Mirt (Jančo), 38. Mirt (Jančo), 48. Cvacho (Sabol), 52. Jančo (Cvacho)
FBK Nižná – Oxdog Snipers Bratislava 3:7 (1:2, 0:1, 2:4)
Góly: 2. Reguly (Záhora), 48. Reguly, 60. Reguly (Laštík) – 9. Ponomarenko (Sedliak), 15. Ponomarenko (Pacek), 22. Nyitray (Pápay), 41. Šifra (Rak), 44. Šifra (Pacek), 44. Ponomarenko (Sedliak), 56. Ondruška (Šifra)
ŠK LIDO Prírodovedec Ružinov – FBK AS Trenčín 6:9 (2:6, 2:1, 2:2)
Góly: 4. Šablica (Vrábel), 15. Steller, 23. Bujaki (Nehila), 34. Vrábel (Kusenda), 45. Dluhoš, 48. Lelák (Nehila – 2. Kollár (Malík), 4. Bednár (Vojtek), 5. Oravec (Jaššo), 7. Malík, 11. Daranský, 20. Meliš, 40. Královič, 58. Daranský (Královič), 60. Ondrášik (Bagín)
FBC Predator Sabinov – FaBK ATU Košice 4:9 (2:3, 1:3, 1:3)
Góly: 4. Grich (Hurajt), 13. Bačišin (Čekan), 36. Hrabčák (Kriš), 58. Hurajt (Grich) – 2. Šima (Pazsiczký), 8. Rosič (Kender), 19. P. Bezeg (Olekšák), 25. Kender (Rosič), 34. Šima (Bernát), 35. T. Bezeg (P. Bezeg), 48. D. Bezeg (Kročko), 51. T. Bezeg (P. Bezeg), 54. Petrašovič (Šima)
FK Florko Košice – DTF team Detva Joxers 10:6 (1:2, 5:2, 4:2)
Góly: 6. Kátlovský (Skuban), 22. Tomčo (Králik), 24. Majoroš (Kátlovský), 33. Macinský (Tomčo), 38. Kátlovský (Rexa), 39. Kátlovský (Andrejko), 48. Tomčo (Kátlovský), 56. Andrejko (Kátlovský), 59. Tomčo (Kátlovský), 60. Nagy (Kráčmar) – 1. Pa. Masár (Pe. Masár), 20. Pa. Masár (Úporský), 38. Pe. Masár (Kamenský), 40. Pe. Masár (Kulich), 41. Pa. Masár (Kulich), 59. Pa. Masár (Pe. Masár)
Predohrávka 4. kola:
FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina – Oxdog Snipers Bratislava 4:6 (2:2, 0:0, 2:4)
Góly: 2. Matejička (Šuška), 20. Jančo (Imrišík), 47. Sabol (Melega), 49. Imrišík (Mirt) – 1. Rak (Ponomarenko), 20. Ondruška (Ponomarenko), 44. Sedliak (Ponomarenko), 45. Marioth (Pacek), 52. Šifra (Rieger), 60. Pacek