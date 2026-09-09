Slovenský florbal mení vizuálnu identitu. Nové logo má zväz aj celoštátne súťaže

logo Slovak Floorball
logo Slovak Floorball (Autor: szfb.sk)
TASR|9. sep 2026 o 16:15
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Logo vychádza z trojvŕšia na štátnom znaku.

Slovenský zväz florbalu (SZFB) predstavil novú vizuálnu identitu "Slovak Floorball".

Tá zahŕňa nové logo strešnej organizácie aj nové logá celoštátnych súťaží či podobu grafík na sociálnych sieťach a v mediálnych výstupoch.

Súčasťou zmeny je aj nová komunikačná idea "Môj svet", ktorej cieľom je prepojiť reprezentácie, domáce súťaže, kluby, hráčov, ale aj fanúšikov a celú komunitu.

Dominantným prvkom nového loga je silueta, vychádzajúca z trojvŕšia na slovenskom štátnom znaku, štylizovaná do výpletu florbalovej čepele.

Práve z jej častí je odvodené aj nové logo extraligy mužov (vyobrazením dominantného písmena "M") a extraligy žien (s výrazným písmenom "W").

"Nová identita má byť symbolom moderného, mladého a sebavedomého športu, ktorý má vlastnú tvár, ale zároveň zostáva postavený na ľuďoch a kluboch, ktoré ho na Slovensku každý deň vytvárajú," uviedol prostredníctvom tlačovej správy k zmene prezident SZFB Oto Divinský.

Florbal

    logo Slovak Floorball
    logo Slovak Floorball
    Slovenský florbal mení vizuálnu identitu. Nové logo má zväz aj celoštátne súťaže
    dnes 16:15
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