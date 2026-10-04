Dve víťazstvá a upevnenie líderskej pozície. Majsterky doma v jednom zápase neuspeli

Florbalistky ŠK FbK Kométa Spišská Nová Ves zostávajú po štyroch kolách Hyundai Extraligy žien bez straty bodu.
Počas víkendového dvojkola zvíťazili v Modre 9:1 a na palubovke Oxdog Snipers Bratislava 14:3 a upevnili si pozíciu na čele tabuľky.
Úradujúce majsterky z Pruského získali z dvoch domácich duelov tri body, hoci v nich strelili iba dva góly.
Najskôr podľahli Kysuckému Novému Mestu 0:2, následne zdolali Partizánske 2:1. Na posledné miesto klesli hráčky Snipers, ktoré prehrali s Fiľakovom 3:4 a so Spišskou Novou Vsou 3:14.
3. a 4. kolo Hyundai Extraligy žien:
ŠK 98 Pruské – MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Góly: 37. Šamajová, 56. Chúpeková (Záteková)
ŠK Florbal Modra – ŠK FbK Kométa Spišská Nová Ves 1:9 (0:3, 0:3, 1:3)
Góly: 42. Slezáková (Holekšiová) – 12. Talpašová (Semanová), 12. Talpašová (Semanová), 20. Talpašová (Grossová), 24. Marcinková (Talpašová), 24. Uličná (Cupráková), 37. Grossová (Bajtošová), 44. Cupráková (Talpašová), 49. Bajtošová (Bajtošová), 54. Cupráková
Oxdog Snipers Bratislava – FTC Bojkun Trucks Fiľakovo 3:4 (1:3, 2:1, 0:0)
Góly: 14. Soroková (Mišíková), 23. Randová (Mišíková), 40. Randová (Zúberová) – 2. Uhrinová (Kovács), 2. Tóthová (Kamenská), 13. Kamenská (Tóthová), 24. Tóthová (Kamenská)
NTS FK – ZŠ Nemšová – FBK Harvard Partizánske 11:1 (3:0, 3:0, 5:1)
Góly: 5. Kulová (Hoštáková), 14. Liptáková, 19. Papierniková (Čelinská), 30. Gombás (Borovská), 31. Liptáková (Artmannová), 39. Gombás (Kopčanova), 43. Gálfi, 43. Gálfi (Gombás), 52. Gálfi (Kopčanova), 52. Artmannová (Liptáková), 53. Čelinská (Kulová) – 43. Valentová (Gabrielová)
ŠK 98 Pruské – FBK Harvard Partizánske 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Góly: 9. Hambálková (Hrehušová), 33. Mikulčíková (Hajdúchová) – 51. Jarábková (Mrázová)
ŠK Florbal Modra – FTC Bojkun Trucks Fiľakovo 3:7 (0:2, 2:2, 1:3)
Góly: 25. Tabaková (Holekšiová), 36. Tabaková (Holekšiová), 43. Patáková – 8. Kamenská (Goldčiterová), 10. Kallai (Uhrinová), 23. Tóthová (Kamenská), 40. Tóthová (Tóthová), 43. Török (Kovács), 49. Tóthová (Tóthová), 58. Tóthová (Török)
Oxdog Snipers Bratislava – ŠK FbK Kométa Spišská Nová Ves 3:14 (0:6, 2:5, 1:3)
Góly: 29. Šajbenová (Jurkovičová), 37. Mihályiová (Soroková), 60. Hergottová (Mikulová) – 4. Talpašová (Marcinková), 7. Grossová, 9. Uličná (Frankovičová), 11. Semanová (Uličná), 14. Talpašová (Cupráková), 16. Marcinková (Talpašová), 24. Grossová (Talpašová), 26. Semanová (Bajtošová), 27. Marcinková (Frankovičová), 35. Grossová (Talpašová), 36. Cupráková (Grossová), 42. Grossová (Marcinková), 46. Semanová (Cupráková), 60. Grossová (Cupráková)
NTS FK – ZŠ Nemšová – MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 4:5 pp (3:3, 0:0, 1:1 - 0:1)
Góly: 5. Kukučová (Artmannová), 8. Kopčanova (Gombás), 16. Gombás, 59. Borovská (Artmannová) – 3. Hlávková (Záteková), 8. Faktorová (Dúbravská), 11. Dúbravská (Chúpeková), 50. Hlávková (Šamajová), 62. Hlávková (Šamajová)