Posledná tretina rozhodla o výhre. Slováci zaznamenali v príprave historické víťazstvo

Prípravný zápas
Švajčiarsko - Slovensko 3:4 (0:0, 1:1, 2:3)
Góly: 25. Britt, 51. Conrad, 59. Schmuki - 28. Haša, 44. Dudovič, 51. Kvasnica, 58. Virga
Slovenskí florbaloví reprezentanti zvíťazili v úvodnom vystúpení na turnaji v Biglene nad favorizovaným domácim Švajčiarskom 4:3.
O svojom triumfe rozhodli tromi gólmi v záverečnej tretine. Slováci zaznamenali historicky prvé víťazstvo nad tímom z krajiny helvétskeho kríža.
V sobotu o 17.00 h nastúpia Slováci proti Česku. Pre tím trénerov Radomíra Mrázka a Karla Ševčíka je podujatie súčasťou prípravy na decembrový svetový šampionát vo fínskom Tampere.
Hlasy po zápase
Radomír Mrázek, tréner SR: „Musel by som veľmi dlho spomínať, kedy a či sme zahrali takýto zápas. V obrane to bol suverénne najlepší výkon v histórii. Nasadenie a všetko okolo toho sme zvládli na sto percent a, samozrejme, našli sa nejaké malé medzery, no pri takej kvalite súpera sa s tým muselo počítať. Mali sme celkom zložité cestovanie a nemali sme to pred súbojom jednoduché a napriek tomu z toho bol perfektný duel. Chcem vyzdvihnúť celý tím a brankár Maroš Giba si zaslúži absolutórium. Taktiež naši mladí chlapci to zvládli exkluzívne. Nerobili sme fatálne chyby a udržali sme súpera na dištanc. Zároveň sme premenili čo sme mali, navyše sme umlčali domácich fanúšikov.“
Michal Pažák, hráč SR: „Budem hovoriť nielen za seba, ale za celý tím, ktorý sa cíti fantasticky. Sám tomu ešte neverím, čo sa nám podarilo. Od rána som si vo svojom vnútri ani raz nepripustil, že by sme dnes mohli prehrať. Atmosféra bola fantastická, prišlo veľké množstvo domácich fanúšikov, čo sme si všetci naozaj užili. Musíme však z hrušky dole, pretože nás čakajú Česi a bude to ešte intenzívnejší a dôležitý duel.“