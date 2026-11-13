Slováci ladia formu na blížiace sa MS. Svojho súpera deklasovali dvojciferným počtom gólov

4 Nations Floorball Challenge
Slovensko - Slovinsko 12:1 (6:0, 2:1, 4:0)
Góly: 4. Dudovič (Gašparík, 6. Gašparík (Dudovič), 14. Kvasnica (Košarišťan), 15. Dudovič (Mirt), 18. Gašparík (Dudovič), 18. Kvasnica, 24. Nehila (Dudovič), 35. Kvasnica (Virga), 42. Dudovič (Miške), 42. Košarišťan (Kvasnica), 49. Gajdoš (Košarišťan), 54. Kopejtko (Bačinský) – 33. Košir (Rous)
Slovenskí florbalisti úspešne vstúpili do turnaja 4 Nations Floorball Challenge v Žiline. V piatkovom dueli deklasovali Slovinsko 12:1.
V ďalšom priebehu domáceho podujatia ich čakajú zápasy s Nórskom a Lotyšskom.
Pre Slovákov je turnaj poslednou hernou previerkou pred decembrovými MS.
Hlasy po zápase
Radomír Mrázek, tréner Slovenska: „Nebol to úplne stopercentný výkon. Keď to mám povedať na rovinu, veľmi rýchlo a relatívne lacno sme sa dostali do vyššieho náskoku. To v ďalšom priebehu spôsobilo, že sme opäť skĺzli do individuálnych pokusov namiesto toho, aby sme to aj na úkor streľby poctivo obohrávali. Dosiahnutý výsledok je fajn, aj keď v hre do obrany hráči niektoré situácie podcenili. Chlapcom to však nedám zadarmo a v šatni im dám za uši, pretože my musíme poctivo doťahovať tieto situácie úplne všetky.“
Michal Dudovič, najlepší hráč Slovenska: „Bol to náročný zápas, pretože nie sme na medzinárodnej úrovni zvyknutí toľko tvoriť. Boli sme však efektívni a tlačili sme sa do striel, čo musíme robiť aj naďalej. Dobre sme kombinovali a mali sme dobrý pohyb dopredu, čím sme kládli otázky Slovincom kto si koho má skôr brať. Zároveň sa chceme poďakovať aj fanúšikom, ktorých bolo počuť počas celého zápasu.“