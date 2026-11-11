Slovenské florbalistky začali kvalifikáciu triumfom. Najlepšou hráčkou bola strelkyňa hetriku

Kvalifikácia MS 2027 žien - B-skupina
Nemecko - Slovensko 1:6 (0:2, 1:2, 0:2)
Góly: 26. Weisskirchenová (Königová) - 12. Knotková, 19. Chúpeková (Červená), 33. Červená (Pudišová), 35. Dobošová (Chúpeková), 46. Chúpeková (Hrabovská), 51. Chúpeková (Červená).
Rozhodovali: Gross, Vinkalns (obaja Lot.), vylúčené: 2:0, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
DivácI: 150
Zostava SR: Farulová - Hrabovská, Pudišová, Vendžúrová, Krčmáriková, Mrázová, Ragačová, Varošová - Chúpeková, Dobošová, Červená - Žikavská, Grossová, Sabolová - Knotková, Kamenská, Osuská - Pintérová, Konečná
Slovenské florbalistky úspešne vstúpili do kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta.
Vo svojom úvodnom zápase v B-skupine na turnaji v španielskom meste El Escorial zvíťazili nad Nemkami jednoznačne 6:1.
Najlepšou hráčkou na slovenskej strane sa stala Laura Chúpeková, ktorá sa blysla hetrikom a pridala k nemu asistenciu.
Slovenky sa na kvalifikačnom turnaji ešte stretnú s hráčkami Rakúska, domáceho Španielska a Česka. Na šampionát vo fínskom Turku (3. – 11. decembra 2027) sa kvalifikujú prvé tri tímy zo skupiny.