Slovenské florbalistky začali kvalifikáciu triumfom. Najlepšou hráčkou bola strelkyňa hetriku

Slovenské reprezentantky.
Slovenské reprezentantky. (Autor: FLICKR/INTERNATIONAL FLOORBALL FEDERATION)
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TASR|11. nov 2026 o 18:21
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Slovenky sa na kvalifikačnom turnaji ešte stretnú s hráčkami Rakúska, domáceho Španielska a Česka.

Kvalifikácia MS 2027 žien - B-skupina

Nemecko - Slovensko 1:6 (0:2, 1:2, 0:2)

Góly: 26. Weisskirchenová (Königová) - 12. Knotková, 19. Chúpeková (Červená), 33. Červená (Pudišová), 35. Dobošová (Chúpeková), 46. Chúpeková (Hrabovská), 51. Chúpeková (Červená).

Rozhodovali: Gross, Vinkalns (obaja Lot.), vylúčené: 2:0, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

DivácI: 150

Zostava SR: Farulová - Hrabovská, Pudišová, Vendžúrová, Krčmáriková, Mrázová, Ragačová, Varošová - Chúpeková, Dobošová, Červená - Žikavská, Grossová, Sabolová - Knotková, Kamenská, Osuská - Pintérová, Konečná

Slovenské florbalistky úspešne vstúpili do kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta.

Vo svojom úvodnom zápase v B-skupine na turnaji v španielskom meste El Escorial zvíťazili nad Nemkami jednoznačne 6:1.

Najlepšou hráčkou na slovenskej strane sa stala Laura Chúpeková, ktorá sa blysla hetrikom a pridala k nemu asistenciu.

Slovenky sa na kvalifikačnom turnaji ešte stretnú s hráčkami Rakúska, domáceho Španielska a Česka. Na šampionát vo fínskom Turku (3. – 11. decembra 2027) sa kvalifikujú prvé tri tímy zo skupiny.

Florbal

    Slovenské reprezentantky.
    Slovenské reprezentantky.
    Slovenské florbalistky začali kvalifikáciu triumfom. Najlepšou hráčkou bola strelkyňa hetriku
    dnes 18:21
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