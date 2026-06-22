Slovenský florbal pozná svojich kráľov. Bol najproduktívnejší a pomohol Trenčínu k titulu

Tomáš Kvasnica.
Tomáš Kvasnica. (Autor: Floorball Frames / Slovenský zväz florbalu)
TASR|22. jún 2026 o 22:14
ShareTweet0

V ženskej kategórii triumfovala Hana Vendžúrová.

Najlepšími slovenskými florbalistami uplynulej sezóny sa stali Tomáš Kvasnica a Hana Vendžúrová.

Ocenenia si prevzali na slávnostnom galavečere „Florbalové osobnosti sezóny 2025/2026“ v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu v Bratislave.

Titul Florbalista roka patrí Kvasnicovi. Slovenský reprezentant bol najproduktívnejší hráč uplynulého ročníka extraligy a v drese 1. FBC Trenčín sa tešil z majstrovského titulu.

V ankete za ním skončili Matúš Gajdoš (Vary Bohemians) a Ronald Gašparík (SV Wiler-Ersigen).

Kráľovnou slovenského florbalu uplynulej sezóny sa stala Vendžúrová, kapitánka slovenských junioriek a hráčka majstra českej extraligy žien Bulldogs Brno.

Druhé miesto v ankete obsadila Jana Trošková (ŠK 98 Pruské), tretia bola Michaela Šponiarová (ŠK 98 Pruské).

Slovenský zväz florbalu (SZFB) o tom informoval na svojej facebookovej stránke.

Florbal

    Tomáš Kvasnica.
    Tomáš Kvasnica.
    Slovenský florbal pozná svojich kráľov. Bol najproduktívnejší a pomohol Trenčínu k titulu
    dnes 22:14
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Florbal»Slovenský florbal pozná svojich kráľov. Bol najproduktívnejší a pomohol Trenčínu k titulu