Fínsko vytiahlo proti Rusom tvrdý krok. Dotkne sa aj športových hviezd

Ruskí športovci sa nebudú môcť zúčastňovať na podujatiach vo Fínsku, kým sa neskončí vojna na Ukrajine.
Fínska vláda oznámila, že nebudú mať možnosť získať víza. „Pokiaľ bude pokračovať ruská agresívna vojna, ruskí športovci nemajú vo Fínsku čo robiť. Ich vstup do krajiny by predstavoval hrozbu pre medzinárodné vzťahy Fínska,“ uviedla vo vyhlásení ministerka zahraničných vecí Elina Valtonenová.
Podľa jej slov bude vstup do krajiny povolený iba tým ruským občanom, ktorých prítomnosť je nevyhnutná pre národné záujmy Fínska, napríklad na zabezpečenie bezpečnosti.
Rozhodnutie nadobudne účinnosť v pondelok 16. novembra. To znamená, že ruskí športovci nebudú môcť štartovať okrem iného na pretekoch Svetového pohára v skokoch na lyžiach, severskej kombinácii a behu na lyžiach, ktoré sa uskutočnia koncom novembra v Ruke.
V Helsinkách sa bude konať aj podujatie Grand Prix v krasokorčuľovaní a v marci bude Tampere hostiť majstrovstvá sveta v krasokorčuľovaní.
V štartovej listine Grand Prix, ktorá sa uskutoční na konci budúceho týždňa, figurujú tri ruské športové dvojice vrátane Anastasije Mišinovej a Aleksandra Galljamova.
Ich prípadné vyradenie by ich pripravilo o šancu postúpiť do finále. Po víťazstve na podujatí v Číne majú k postupu veľmi blízko.
V súťaži mužov by mal štartovať aj Jevgenij Semenenko, ktorý v Číne obsadil tretie miesto a takisto môže pomýšľať na postup.
Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) uviedla, že berie rozhodnutie fínskej vlády na vedomie, zároveň však vyjadrila svoj nesúhlas.
„ISU sa domnieva, že športovci by nemali byť trestaní za činy svojich vlád vo svete, v ktorom, žiaľ, prebieha mnoho konfliktov,“ uviedla únia vo vyhlásení.
Od fínskych organizátorov krasokorčuliarskych majstrovstiev bude požadovať podrobné informácie o aktuálnej situácii.
Fínsky hokejový zväz sa minulý týždeň postavil proti zápasom s Ruskom, ktorému Športový arbitrážny súd umožnil návrat na medzinárodné turnaje.
Bojkot zápasov proti ruskej reprezentácii následne vyhlásili aj Nóri, Švédi, Dáni, Lotyši a Česi.
Český zväz ľadového hokeja plánuje rokovať s vládou o tom, ako zabrániť účasti ruských hokejistiek na januárových majstrovstvách sveta hráčok do 18 rokov v Ostrave.