Koniec výnimiek. Fínsko pritvrdzuje, ruským športovcom sprísni udeľovanie víz

Fínsko opätovne sprísni vízové pravidlá, aby znemožnilo ruským športovcom vstup do krajiny. Nové obmedzenia by mali začať platiť už tento štvrtok, uviedla verejnoprávna televízia Yle.
Cieľom je zamedziť vydávaniu krátkodobých víz ruským športovcom, na ktoré sa v súčasnosti vzťahujú výnimky, potvrdil premiér Petteri Orpo.
"Vstup Rusov obmedzujeme už od roku 2022, keď sa začala vojna na Ukrajine. Okrem iného sme prestali vydávať turistické víza," povedal Orpo televíznej stanici MTV Uutiset.
Dodal, že vláda pripravuje ďalšie opatrenia, ktoré majú zabrániť vstupu profesionálnych športovcov do Fínska, a že sa bude usilovať o koordinovaný postup v rámci celej Európskej únie. Už vydané víza Fíni rušiť nebudú.
Tento mesiac budú fínske strediská Levi a Ruka hostiť preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní a behu na lyžiach.
V Helsinkách sa uskutočnia preteky Grand Prix v krasokorčuľovaní. Na jar budú v Tampere majstrovstvá sveta v krasokorčuľovaní. Na budúci rok bude Fínsko tiež spoluorganizovať majstrovstvá Európy basketbalistiek.
Športový arbitrážny súd nedávno rozhodol o okamžitom návrate ruských hokejistov do medzinárodných turnajov napriek nesúhlasu medzinárodnej federácie IIHF. Viaceré krajiny s nimi odmietajú hrať.