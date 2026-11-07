Rusi sa vrátia, ale súpera nenájdu. MS v hokeji nebude možné usporiadať, tvrdia Fíni

Ilustračný záber zo zápasu Fínsko - Rusko
Ilustračný záber zo zápasu Fínsko - Rusko (Autor: TASR/AP)
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TASR|7. nov 2026 o 19:16
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Fínsko proti Rusku nenastúpi, pokiaľ vojenský konflikt s Ukrajinou bude pokračovať.

Fínsko trvá na tom, že návrat ruských hokejistov na medzinárodnú scénu nie je možný.

Športový arbitrážny súd v Lausanne (CAS) prijal minulý týždeň rozhodnutie obnoviť členstvo ruských hokejových tímov, počnúc juniorskými majstrovstvami sveta, ktoré sa odohrajú na prelome rokov v Kanade.

Viaceré krajiny na čele s Fínskom už verejne deklarovali bojkot zápasov s Ruskom na budúcoročnom svetovom šampionáte v Nemecku.

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) v sobotu uviedla, že chce posúdiť, aké podmienky je potrebné splniť, aby bola zabezpečená ochrana šampionátov, finančná stabilita organizácie a dlhodobá budúcnosť medzinárodného hokeja. Chce začať rokovať so všetkými národnými zväzmi vrátane ruského.

„Fínsko už svoj postoj IIHF prezentovalo. Proti Rusku nenastúpime, pokiaľ bude pokračovať vojenský konflikt s Ukrajinou. Nie je možné usporiadať MS, pokiaľ sa Rusi vrátia na scénu. Veľký počet krajín už jasne deklaroval, že odmieta proti Rusom nastúpiť,“ uviedol vo svojom stanovisku generálny riaditeľ Fínskeho hokejového zväzu Sami Kauhanen.

Nemecký hokejový zväz (DEB) nevylúčil, že sa vzdá organizácie turnaja, ak sa na ňom predstavia Rusi.

Predseda predstavenstva DEB Frank H. Lutz upozornil predovšetkým na možné ekonomické a bezpečnostné dôsledky účasti Ruska.

Na rozhodnutie CAS reagovali negatívne aj viacerí veľkí sponzori a partneri majstrovstiev sveta aj samotnej IIHF.

Reprezentácie

    Ilustračný záber zo zápasu Fínsko - Rusko
    Ilustračný záber zo zápasu Fínsko - Rusko
    Rusi sa vrátia, ale súpera nenájdu. MS v hokeji nebude možné usporiadať, tvrdia Fíni
    dnes 19:16
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