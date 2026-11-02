Fínsko pritvrdzuje proti Rusku. Chce spojiť hokejové krajiny do spoločného bojkotu

Fínsky hokejový zväz využíva všetky dostupné možnosti, aby zabránil návratu ruskej reprezentácie na majstrovstvá sveta.
Jeho predseda Heikki Hietanen už rokuje s ďalšími členskými krajinami Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).
Návrat Ruska do medzinárodného hokeja môže naraziť na výrazný odpor viacerých krajín. Fínsko totiž nechce zostať v boji proti účasti ruskej reprezentácie na majstrovstvách sveta osamotené a snaží sa vytvoriť spoločný front štátov, ktoré odmietajú hrať proti tímu krajiny vedúcej vojnu na Ukrajine.
Impulzom k novému vývoju bolo rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS) z piatka 30. októbra.
To spustilo rozsiahle rokovania v rámci hokejového prostredia. Fínsky zväz následne začal aktívne kontaktovať ďalšie členské krajiny IIHF, aby spoločne hľadali možnosti, ako udržať Rusko mimo svetových šampionátov.
„Momentálne zhromažďujeme čo najviac krajín do spoločného frontu, aby sme IIHF oznámili, že za súčasnej situácie nikto z nás nebude hrať proti Rusku.
Takýto postup má na rozhodovanie oveľa väčšiu váhu, než keby sme to oznámili iba samostatne za našu krajinu,“ uviedol predseda Fínskeho hokejového zväzu Heikki Hietanen pre oficiálnu stránku.
Fíni majú jasný odkaz: Proti Rusku nenastúpime
Vedenie fínskeho zväzu sa témou zaoberalo aj na pondelkovom zasadnutí predstavenstva. Jeho členovia rozhodli, že pri riešení situácie zostanú otvorené všetky dostupné možnosti.
Konečné rozhodnutia chcú urobiť až po dôkladnej príprave, vyhodnotení právnych okolností a zvážení záujmov celej fínskej hokejovej komunity.
Hietanen zároveň jednoznačne zopakoval postoj svojej krajiny. Fínsko odmieta nastúpiť proti ruskej reprezentácii, pokiaľ bude pokračovať ruská agresia proti Ukrajine.
„Našou líniou je, že proti Rusku nebudeme hrať dovtedy, kým bude pokračovať útočná vojna proti Ukrajine,“ zdôraznil šéf fínskeho hokeja.
O osude Ruska rokovalo vedenie IIHF
Ďalší vývoj závisí aj od zasadnutia Rady Medzinárodnej hokejovej federácie. Dvojdňové rokovanie sa začalo v pondelok 2. novembra a hlavnou témou je práve otázka účasti Ruska na medzinárodných súťažiach.
Hietanen sa na rokovaní zúčastňuje ako zástupca Fínska vo vedení IIHF. O postoji svojej krajiny už ostatných členov informoval a v presadzovaní fínskej pozície chce pokračovať aj počas ďalších rokovaní.
„Za informovanie o výsledkoch zasadnutia zodpovedá IIHF. Samozrejme, jasne som predstavil fínsky postoj k tejto otázke a v tejto práci budeme pokračovať aj zajtra,“ uviedol Hietanen.
Fínsky zväz avizoval, že verejnosť bude informovať o ďalšom vývoji hneď, ako bude mať jasnejší obraz o situácii a možných riešeniach.
Návrat Ruska tak zostáva jednou z najväčších tém svetového hokeja. Fínsko teraz skúša presadiť, aby proti nemu nevystupovalo iba samostatne, ale aby sa k jeho postoju pridali aj ďalšie hokejové krajiny.