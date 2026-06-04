    Hazard so zdravím v extrémnom teple? FIFA na MS zakázala vlastné fľaše s vodou

    Ilustračný záber
    Ilustračný záber (Autor: TASR/AP)
    TASR|4. jún 2026 o 08:58
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    FIFA rozhodnutie argumentuje ochranou zdravia a bezpečnosti hráčov.

    Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) nedovolí fanúšikom priniesť si na štadióny počas MS 2026 naplniteľné fľaše s vodou.

    Táto zmena pravidiel, ktorú schválili na poslednú chvíľu, prinúti smädných fanúšikov platiť za balenú vodu. Informoval o tom denník The Athletic.

    Ešte minulý mesiac oficiálny kódex správania od FIFA na štadiónoch obsahoval klauzulu, ktorá znela: „Aby sa predišlo pochybnostiam, na štadión sa môžu priniesť prázdne, priehľadné a opakovane použiteľné plastové fľaše s objemom do 1 litra.“

    Zdroj však v stredu informoval, že tieto pravidlá boli teraz upravené tak, aby zamedzilo používaniu opakovane použiteľných fliaš. „Opakovane použiteľné fľaše s vodou sa na štadión nesmú priniesť,“ uvádza sa v aktualizovanom kódexe správania na štadióne.

    Agentúra AFP požiadala FIFA o vyhlásenie, hovorca federácie uviedol, že zmenu pravidiel prijali z bezpečnostných dôvodov.

    „FIFA sa zaväzuje chrániť zdravie a bezpečnosť všetkých hráčov, rozhodcov, fanúšikov, dobrovoľníkov a zamestnancov. Rozhodli sme sa zakázať fľaše, aby sa predišlo riziku a zraneniu hráčov a divákov. FIFA toto opatrenie uplatňuje na všetkých svojich turnajových štadiónoch.“

    Vo vyhlásení sa dodáva, že hydratačné stanice a chladiace stany budú k dispozícii v priestoroch štadióna.

    Zmena pravidiel prichádza napriek tomu, že odborníci varovali, že fanúšikovia by mohli čeliť zdravotným rizikám z extrémneho tepla na otvorených miestach počas turnaja.

    Minulý mesiac zverejnila výskumná skupina World Weather Attribution správu, že 26 zo 104 zápasov na MS sa pravdepodobne odohrá v podmienkach, kde teplota WBGT presiahne 26 stupňov.

    WBGT je miera tepelného stresu na ľudské telo, ktorá kombinuje teplotu, vlhkosť, vietor a slnečné svetlo.

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