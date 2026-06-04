Zvrat pred svetovým šampionátom. Napriek horúčavám FIFA zakázala fanúšikom fľaše na vodu

Futbaloví fanúšikovia sa budú musieť na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta na štadiónoch zaobísť bez vlastných fliaš na vodu napriek očakávaným vysokým teplotám.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) ich vnášanie na tribúny z bezpečnostných dôvodov zakázala, hoci ešte v máji oznámila, že fanúšikovia si budú môcť priniesť prázdne a priehľadné plastové nádoby na opakované použitie s objemom do jedného litra.
Aktualizované podmienky FIFA potvrdila pre portál The Athletic.
„Aby sme odstránili akékoľvek pochybnosti, opakovane použiteľné fľaše na vodu nie sú vo vnútri štadióna povolené,“ uviedla FIFA v novej verzii kódexu správania pre štadióny.
Používanie znovu naplniteľných fliaš už predtým zakázalo niekoľko hostiteľských miest. „FIFA sa rozhodla zakázať fľaše, aby sa predišlo rizikám a zraneniam hráčov a divákov,“ uviedla federácia.
Na futbalových majstrovstvách sveta, ktoré od 11. júna hostia USA, Kanada a Mexiko, sa pritom na niektorých miestach očakávajú teploty presahujúce 30 stupňov Celzia. Odborníci varujú, že horúčavy môžu fanúšikov vystaviť riziku zdravotných komplikácií.
Zákaz fliaš platil už na minuloročných majstrovstvách sveta klubov, ktoré sa konali v USA a slúžili ako generálka na tohtoročný záverečný turnaj majstrovstiev sveta.
Organizátori zároveň neumožnia fanúšikom prinášať na štadióny ani vuvuzely.
Plastové trúby charakteristické monotónnym bzučivým zvukom, ktoré preslávili majstrovstvá sveta v Juhoafrickej republike v roku 2010, budú mať vstup na tribúny zakázaný rovnako ako píšťalky, vzduchové klaksóny a ďalšie nadmerne hlučné predmety.
Zakázané budú aj laserové ukazovadlá a podobné zariadenia.